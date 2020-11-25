ProQuality Conference 2020

Дата проведения:
18.12.2020
Место проведения:
Бесплатно
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ProQuality – масштабная конференция по тестированию в Беларуси.
Вас ждут более 30 спикеров-профессионалов своего дела и 24 доклада, которые раскроют тестинг с самых разных сторон:
- поговорим про технологии, тренды, первые шаги в Crowdtesting, типичные ошибки performance testing и непрерывное тестирование больших данных;
- обсудим возможности тест-менеджмента и Testing as a Serivice, чем тестировать карточный процессинг и как организовать тестирование MMO-игр;
- разберем преимущества инструментов автоматизации на JS, особенности mobile проектов, актуальные способы организации SLA Based Automation as a Service и многое другое.
Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Увидеть полную агенду и зарегистрироваться можно по ссылке.
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