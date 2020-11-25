ProQuality Conference 2020

ProQuality – масштабная конференция по тестированию в Беларуси.

Вас ждут более 30 спикеров-профессионалов своего дела и 24 доклада, которые раскроют тестинг с самых разных сторон:

поговорим про технологии, тренды, первые шаги в Crowdtesting, типичные ошибки performance testing и непрерывное тестирование больших данных;

обсудим возможности тест-менеджмента и Testing as a Serivice, чем тестировать карточный процессинг и как организовать тестирование MMO-игр;

разберем преимущества инструментов автоматизации на JS, особенности mobile проектов, актуальные способы организации SLA Based Automation as a Service и многое другое.

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации. Увидеть полную агенду и зарегистрироваться можно по ссылке.