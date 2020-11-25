Frontend Hero Meetup

Приглашаем на онлайн-митап, посвященный сакральным секретам фронтенда!

Участие бесплатное, нужно только заполнить эту форму.



Cпикеры:

1) Ростислав Козар - Andersen

"Storybook - must have для разработчиков пользовательского интерфейса"

Поговорить о самом Storybook более подробно, о различных вариантах использования и о том, как начать с ним работать. В результате Вы будете готовы предоставить своей команде замечательный инструмент, который поможет с разработкой, документацией, тестированием и всем остальным, не меняя вообще ваше основное приложение.

2) Владислав Борш - Andersen

"Нейронные сети в твоем браузере"

Машинное обучение - захватывающая область, и многие из нас слышали о ней, но до сих пор так и пробовали. Но машинное обучение в браузере? Да и начать это так просто!

Мы поговорим о том, как вы можете создавать простые и полезные модели нейронных сетей в своем браузере, не углубляясь в математические дебри. Вы будете готовы использовать существующие "выкованные в боях" модели для реальных приложений и и кроме того научитесь самостоятельно обучать простую сеть.

3) Никита Полторацкий - приглашенный гость!

"Что такое компиляторы?"

Каждый день мы пользуемся разными инструментами - языками программирования, линтерами, редакторами кода. Все они используют компиляторы, транспиляторы, парсеры, линтеры, лексеры и другие концепции, чтобы облегчить нам жизнь. Но мы даже не знаем, как они работают :)