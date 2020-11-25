DevOops 2020 Piter

Трансляция DevOops пройдет на собственной онлайн-платформе. Вы сможете переключаться между треками и докладами, перематывать доклады назад, менять скорость воспроизведения и добавлять доклады в избранное.

Программа состоит из трёх главных блоков:

DevOps: непосредственно про процессы и культуру, которая мотивирует следовать процессам, выкатывать качественный код в продакшн и сокращать затраты на разработку. Технический долг, управление сложностью, опыт внедрения DevOps на больших проектах;

непосредственно про процессы и культуру, которая мотивирует следовать процессам, выкатывать качественный код в продакшн и сокращать затраты на разработку. Технический долг, управление сложностью, опыт внедрения DevOps на больших проектах; SRE: бессмертный Kubernetes, Terraform, On-call Tools, Observability, Security, Zero Downtime инфраструктура, мониторинг и, конечно, подкапотный хардкор;

бессмертный Kubernetes, Terraform, On-call Tools, Observability, Security, Zero Downtime инфраструктура, мониторинг и, конечно, подкапотный хардкор; Cloud Native: облачные технологии, Cloud Native, CI/CD в облаках, best practices в облачной архитектуре.

Также будет экспериментальный блок с докладами, которые не попали в главные блоки, но хорошо вписываются в общую концепцию конференции.

Всё общение будет происходить в чатах и виртуальных дискуссионных комнатах. А обсудить будет что! Ведь кроме докладов, вас ждут ещё воркшопы и Q&A-сессии, где вы сможете получить новые знания и задать свой вопрос экспертам.