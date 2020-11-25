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2-3 декабря 2020 пройдет двухдневная международная онлайн-конференция «GO DIGITAL: управление цифровой трансформацией». Мероприятие посвящено обсуждению самых актуальных вопросов, возникающих в процессе цифровой трансформации, связанных, как с инструментарием и технологическим оснащением для успешных цифровых преобразований, так и с управленческой, стратегической, культурной, организационной и кадровой составляющими процесса перехода в digital.
Цифровая трансформация сегодня – это единственная возможность сохранить конкурентные позиции в постоянно меняющейся рыночной среде. Цифровая трансформация – это не только внедрение цифровых инструментов управления и повышения эффективности процессов, это структурное изменение мышления, моделей ведения бизнеса и подходов к управлению. Онлайн-конференция соберет лидеров-практиков цифровых преобразований из государственных структур, стратегических объединений, бизнеса и промышленности, городов и регионов, а также технологических лидеров из крупнейших российских и глобальных поставщиков решений для цифровизации в различных секторах.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
- Построение стратегии цифровой трансформации: практики отраслей экономики, государственного управления, умных городов
- Архитектура цифрового предприятия
- Целеполагание и оценка эффективности цифровых преобразований
- Сквозные технологии и инструменты цифровой трансформации
- Инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры
- Стандартизация
- Цифровые экосистемы
- Новые бизнес-модели
- Интеграция высокотехнологичных проектов в существующие структуры
- Скаутинг проектов для целей цифровой трансформации
- Управление цифровой трансформацией
- Переход к гибким моделям управления
- Управление изменениями
- Управленческие решения, основанные на данных
- Трансформация организационной структуры
- Культура цифровой трансформации
- Цифровые процессы
- Цифровые продукты
Площадка соберет широкий круг лиц, практикующих цифровую трансформацию, и позволит:
- Обменяться мнениями по вопросам целевого видения цифровой трансформации;
- Узнать о наиболее приоритетных проектах, инициированных на государственном уровне;
- Изучить успешные стратегии и практики, уже доказавшие свою эффективность;
- Обсудить вопросы подходов к управлению государством и бизнесом;
- Изучить лучшие решения для цифровизации госсектора, бизнеса, промышленности, инфраструктуры городов и регионов;
- Обсудить вопросы кадрового обеспечения цифровой трансформации;
- Получить широкий спектр идей, гайдлайнов и решений для эффективного управления цифровой трансформацией.
Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.
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