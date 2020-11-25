2-3 декабря 2020 пройдет двухдневная международная онлайн-конференция «GO DIGITAL: управление цифровой трансформацией». Мероприятие посвящено обсуждению самых актуальных вопросов, возникающих в процессе цифровой трансформации, связанных, как с инструментарием и технологическим оснащением для успешных цифровых преобразований, так и с управленческой, стратегической, культурной, организационной и кадровой составляющими процесса перехода в digital.

Цифровая трансформация сегодня – это единственная возможность сохранить конкурентные позиции в постоянно меняющейся рыночной среде. Цифровая трансформация – это не только внедрение цифровых инструментов управления и повышения эффективности процессов, это структурное изменение мышления, моделей ведения бизнеса и подходов к управлению. Онлайн-конференция соберет лидеров-практиков цифровых преобразований из государственных структур, стратегических объединений, бизнеса и промышленности, городов и регионов, а также технологических лидеров из крупнейших российских и глобальных поставщиков решений для цифровизации в различных секторах.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

Построение стратегии цифровой трансформации: практики отраслей экономики, государственного управления, умных городов

Архитектура цифрового предприятия

Целеполагание и оценка эффективности цифровых преобразований

Сквозные технологии и инструменты цифровой трансформации

Инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры

Стандартизация

Цифровые экосистемы

Новые бизнес-модели

Интеграция высокотехнологичных проектов в существующие структуры

Скаутинг проектов для целей цифровой трансформации

Управление цифровой трансформацией

Переход к гибким моделям управления

Управление изменениями

Управленческие решения, основанные на данных

Трансформация организационной структуры

Культура цифровой трансформации

Цифровые процессы

Цифровые продукты

Площадка соберет широкий круг лиц, практикующих цифровую трансформацию, и позволит:

Обменяться мнениями по вопросам целевого видения цифровой трансформации;

Узнать о наиболее приоритетных проектах, инициированных на государственном уровне;

Изучить успешные стратегии и практики, уже доказавшие свою эффективность;

Обсудить вопросы подходов к управлению государством и бизнесом;

Изучить лучшие решения для цифровизации госсектора, бизнеса, промышленности, инфраструктуры городов и регионов;

Обсудить вопросы кадрового обеспечения цифровой трансформации;

Получить широкий спектр идей, гайдлайнов и решений для эффективного управления цифровой трансформацией.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации.