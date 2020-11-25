GO DIGITAL: Управление цифровой трансформацией

Дата проведения: 

02.12.2020

Место проведения: 

Бесплатно

2-3 декабря 2020 пройдет двухдневная международная онлайн-конференция «GO DIGITAL: управление цифровой трансформацией». Мероприятие посвящено обсуждению самых актуальных вопросов, возникающих в процессе цифровой трансформации, связанных, как с инструментарием и технологическим оснащением для успешных цифровых преобразований, так и с управленческой, стратегической, культурной, организационной и кадровой составляющими процесса перехода в digital.

Цифровая трансформация сегодня – это единственная возможность сохранить конкурентные позиции в постоянно меняющейся рыночной среде. Цифровая трансформация – это не только внедрение цифровых инструментов управления и повышения эффективности процессов, это структурное изменение мышления, моделей ведения бизнеса и подходов к управлению. Онлайн-конференция соберет лидеров-практиков цифровых преобразований из государственных структур, стратегических объединений, бизнеса и промышленности, городов и регионов, а также технологических лидеров из крупнейших российских и глобальных поставщиков решений для цифровизации в различных секторах.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

  • Построение стратегии цифровой трансформации: практики отраслей экономики, государственного управления, умных городов
  • Архитектура цифрового предприятия
  • Целеполагание и оценка эффективности цифровых преобразований
  • Сквозные технологии и инструменты цифровой трансформации
  • Инвестиции в развитие цифровой инфраструктуры
  • Стандартизация
  • Цифровые экосистемы
  • Новые бизнес-модели
  • Интеграция высокотехнологичных проектов в существующие структуры
  • Скаутинг проектов для целей цифровой трансформации
  • Управление цифровой трансформацией
  • Переход к гибким моделям управления
  • Управление изменениями
  • Управленческие решения, основанные на данных
  • Трансформация организационной структуры
  • Культура цифровой трансформации
  • Цифровые процессы
  • Цифровые продукты

Площадка соберет широкий круг лиц, практикующих цифровую трансформацию, и позволит:

  • Обменяться мнениями по вопросам целевого видения цифровой трансформации;
  • Узнать о наиболее приоритетных проектах, инициированных на государственном уровне;
  • Изучить успешные стратегии и практики, уже доказавшие свою эффективность;
  • Обсудить вопросы подходов к управлению государством и бизнесом;
  • Изучить лучшие решения для цифровизации госсектора, бизнеса, промышленности, инфраструктуры городов и регионов;
  • Обсудить вопросы кадрового обеспечения цифровой трансформации;
  • Получить широкий спектр идей, гайдлайнов и решений для эффективного управления цифровой трансформацией.

Участие для слушателей бесплатное по предварительной регистрации

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