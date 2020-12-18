Blockchain Life 2021 — 6-й крупнейший форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу, который состоится в Москве 21-22 апреля на одной из самых инновационных площадок мира — Music Media Dome.

Форум ежегодно собирает более 4000 участников.

Среди них: топ-менеджмент ведущих международных проектов индустрии, предприниматели, представители государственной власти и многие другие.

21-22 Апреля, Москва

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