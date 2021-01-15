Online-конференция Career Day

10 апреля в online-формате пройдет 5-я ежегодная конференция Career Day для IT-специалистов России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран, которая поможет в развитии карьеры.

Темы конференции:

Кто нужен топовым IT-компаниям;

Что делать Middle, чтобы стать Senior;

Лайфхаки от Seniors;

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские;

Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру.

Спикеры конференции

Список спикеров будет постоянно пополняться! Следите за обновлениями на сайте мероприятия.

Варианты билетов: платные и бесплатные

Билет платный: 25 BYN

- Доступ к online-трансляции

- Доступ к виртуальной expo-зоне;

- Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;

- Возможность участия в голосованиях;

- Список открытых вакансий партнеров конференции.

- Доступ к workshop от компаний;

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- PDF презентации после конференции на mail;

- Доступ к видеозаписи выступления спикеров;

- Доступ к видеозаписи workshop от компаний;

- Контакты представителей компаний для собеседования.

Билет бесплатный:

- Доступ к online-трансляции

- Доступ к виртуальной expo-зоне;

- Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;

- Возможность участия в голосованиях;

- Список открытых вакансий партнеров конференции.

- Доступ к workshop от компаний;

Более полную информацию о конференции можете найти на официальном сайте мероприятия. Там же (раздел "Купить билет) вы можете приобрести билеты (платное и бесплатное участие).