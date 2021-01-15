Online-конференция Career Day

Дата проведения:
Место проведения:
10 апреля в online-формате пройдет 5-я ежегодная конференция Career Day для IT-специалистов России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран, которая поможет в развитии карьеры.
Темы конференции:
- Кто нужен топовым IT-компаниям;
- Что делать Middle, чтобы стать Senior;
- Лайфхаки от Seniors;
- Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
- Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
- Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
- Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру.
Спикеры конференции
Список спикеров будет постоянно пополняться! Следите за обновлениями на сайте мероприятия.
Варианты билетов: платные и бесплатные
Билет платный: 25 BYN
- Доступ к online-трансляции
- Доступ к виртуальной expo-зоне;
- Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;
- Возможность участия в голосованиях;
- Список открытых вакансий партнеров конференции.
- Доступ к workshop от компаний;
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- PDF презентации после конференции на mail;
- Доступ к видеозаписи выступления спикеров;
- Доступ к видеозаписи workshop от компаний;
- Контакты представителей компаний для собеседования.
Билет бесплатный:
- Доступ к online-трансляции
- Доступ к виртуальной expo-зоне;
- Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;
- Возможность участия в голосованиях;
- Список открытых вакансий партнеров конференции.
- Доступ к workshop от компаний;
Более полную информацию о конференции можете найти на официальном сайте мероприятия. Там же (раздел "Купить билет) вы можете приобрести билеты (платное и бесплатное участие).
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