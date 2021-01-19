Бесплатный зимний ИТ-квест для детей

Приглашаем принять участие в бесплатном зимнем ИТ-квесте для детей! В программе робототехника, скульптинг, работа с графикой, изучение английского языка и создание собственного ИТ-проекта: игры или электронного поздравления. Ваш ребёнок научится лучше работать в команде, изучит основы ИТ-сферы, научится грамотно реализовывать свой творческий потенциал, прокачает логическое мышление и внимательность.

24 января (воскресенье):

1—4 класс: 10:20—12:00

5—10 классы: 12:00—13:30

31 января (воскресенье):

1—4 класс: 10:20—12:00

5—10 классы: 12:00—13:30



Мероприятие пройдёт по адресу Минск, ул. Немига, 5, офис 310 24 и 31 января в соответствии с расписанием. Участие бесплатное по регистрации: https://bit.ly/3nPi0fC