Online-конференция IT Entrance 2021

Дата проведения: 

24.04.2021

Место проведения: 

Бесплатно

24 апреля 2021 года в online-формате пройдет юбилейная 10-я ежегодная конференция IT Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.

 

Темы конференции:

  • "Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".
  • "Как прокачать язык для работы в IT?"
  • "Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"
  • "Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".
  • "Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".
  • "Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".

 

Формат конференции:

  • Две параллельных сцены для выступлений спикеров;
  • Возможность задать вопрос спикеру;
  • Онлайн-голосования во время выступления;
  • Работа стендов компаний в expo-зоне;
  • Чаты и видеочаты с представителями компаний;
  • Полезные workshop от компаний;
  • Розыгрыши призов и подарков.

 

Варианты билетов: платные и бесплатные

Бесплатный Платный
  • Доступ к online-трансляции
  • Доступ к виртуальной expo-зоне;
  • Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;
  • Возможность участия в голосованиях;
  • Список открытых вакансий партнеров конференции.
  • Доступ к workshop от компаний;
  • Скидки на обучение
  • Доступ к online-трансляции
  • Доступ к виртуальной expo-зоне;
  • Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;
  • Возможность участия в голосованиях;
  • Список открытых вакансий партнеров конференции.
  • Доступ к workshop от компаний
  • Персональные скидки на обучение.
  • PDF-презентации после конференции на e-mail;
  • Доступ к видеозаписи выступления спикеров;
  • Доступ к видеозаписи workshop от компаний;
  • Контакты представителей компаний для собеседования
0 руб. 9 руб.

 

Более полную информацию о конференции можете найти на официальном сайте мероприятия. Там же (раздел "Купить билет") вы можете приобрести билеты.  Обратите внимание, что бесплатный билет тоже требуется "приобрести" (по цене 0 руб.).

 

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