Online-конференция IT Entrance 2021

Дата проведения:
24.04.2021
Место проведения:
Бесплатно
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24 апреля 2021 года в online-формате пройдет юбилейная 10-я ежегодная конференция IT Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.
Темы конференции:
- "Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".
- "Как прокачать язык для работы в IT?"
- "Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"
- "Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".
- "Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".
- "Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".
Формат конференции:
- Две параллельных сцены для выступлений спикеров;
- Возможность задать вопрос спикеру;
- Онлайн-голосования во время выступления;
- Работа стендов компаний в expo-зоне;
- Чаты и видеочаты с представителями компаний;
- Полезные workshop от компаний;
- Розыгрыши призов и подарков.
Варианты билетов: платные и бесплатные
|Бесплатный
|Платный
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|–
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|0 руб.
|9 руб.
Более полную информацию о конференции можете найти на официальном сайте мероприятия. Там же (раздел "Купить билет") вы можете приобрести билеты. Обратите внимание, что бесплатный билет тоже требуется "приобрести" (по цене 0 руб.).
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