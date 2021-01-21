Online-конференция IT Entrance 2021

24 апреля 2021 года в online-формате пройдет юбилейная 10-я ежегодная конференция IT Entrance. Это мероприятие для тех, кто хочет попасть в IT, для начинающих IT-специалистов уровня junior с опытом и без опыта. В этом году соберутся представители ИТ-сообщества из России, Беларуси, Украины, Казахстана и других стран.

Темы конференции:

"Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании от опытных HR".

"Как прокачать язык для работы в IT?"

"Как найти свою IT-компанию после курсов без опыта?"

"Выбор курсов и специальности для подготовки или переподготовки на IT-специалиста".

"Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT на ближайшие годы".

"Возможности удаленной работы и обучения по всему миру".

Формат конференции:

Две параллельных сцены для выступлений спикеров;

Возможность задать вопрос спикеру;

Онлайн-голосования во время выступления;

Работа стендов компаний в expo-зоне;

Чаты и видеочаты с представителями компаний;

Полезные workshop от компаний;

Розыгрыши призов и подарков.

Варианты билетов: платные и бесплатные

Бесплатный Платный Доступ к online-трансляции

Доступ к виртуальной expo-зоне;

Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;

Возможность участия в голосованиях;

Список открытых вакансий партнеров конференции.

Доступ к workshop от компаний;

Скидки на обучение Доступ к online-трансляции

Доступ к виртуальной expo-зоне;

Доступ ко всем чатам и видеочатам конференции;

Возможность участия в голосованиях;

Список открытых вакансий партнеров конференции.

Доступ к workshop от компаний – Персональные скидки на обучение.

PDF-презентации после конференции на e-mail;

Доступ к видеозаписи выступления спикеров;

Доступ к видеозаписи workshop от компаний;

Контакты представителей компаний для собеседования 0 руб. 9 руб.

Более полную информацию о конференции можете найти на официальном сайте мероприятия. Там же (раздел "Купить билет") вы можете приобрести билеты. Обратите внимание, что бесплатный билет тоже требуется "приобрести" (по цене 0 руб.).