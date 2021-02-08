Дата проведения:
12.02.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Приглашаем всех желающих на митап "JavaScript 2021: фичи и перспективы"!
Приглашаем всех желающих на митап "JavaScript 2021: фичи и перспективы"!
Если ты начинающий веб-разработчик, этот митап для тебя суперполезный! Если ты опытный веб-разработчик - суперинтересный!
Что вы узнаете на митапе?
В программе:
1) Почему стоит учить JavaScript?
2) Сферы применения JavaScript
3) Что из себя представляет современная web-разработка?
4) Вопрос-ответ с экспертом
Когда?
12 ФЕВРАЛЯ в 19:00
Где?
г.Минск, ул. Карла Либкнехта, 66, офис 810
Кто спикер мероприятия?
Преподаватель-практик - Адриан Сергеев
Как стать участником?
РЕГИСТРАЦИЯ участников по ссылке.
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По всем вопросам обращайтесь: +375 29 101-05-56
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