Приглашаем всех желающих на митап "JavaScript 2021: фичи и перспективы"!



Если ты начинающий веб-разработчик, этот митап для тебя суперполезный! Если ты опытный веб-разработчик - суперинтересный!



Что вы узнаете на митапе?

В программе:

1) Почему стоит учить JavaScript?

2) Сферы применения JavaScript

3) Что из себя представляет современная web-разработка?

4) Вопрос-ответ с экспертом



Когда?

12 ФЕВРАЛЯ в 19:00



Где?

г.Минск, ул. Карла Либкнехта, 66, офис 810



Кто спикер мероприятия?

Преподаватель-практик - Адриан Сергеев



Как стать участником?

РЕГИСТРАЦИЯ участников по ссылке.

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По всем вопросам обращайтесь: +375 29 101-05-56