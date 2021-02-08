Митап "JavaScript 2021: фичи и перспективы"

Дата проведения: 

12.02.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем всех желающих на митап "JavaScript 2021: фичи и перспективы"!

Если ты начинающий веб-разработчик, этот митап для тебя суперполезный! Если ты опытный веб-разработчик - суперинтересный!

Что вы узнаете на митапе?
В программе:
1) Почему стоит учить JavaScript?
2) Сферы применения JavaScript
3) Что из себя представляет современная web-разработка?
4) Вопрос-ответ с экспертом

Когда?
12 ФЕВРАЛЯ в 19:00

Где?
г.Минск, ул. Карла Либкнехта, 66, офис 810

Кто спикер мероприятия?
Преподаватель-практик - Адриан Сергеев

Как стать участником?
РЕГИСТРАЦИЯ участников по ссылке.
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По всем вопросам обращайтесь: +375 29 101-05-56

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