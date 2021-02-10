Lead/Manage IT 2021: конференция для ПМов, тимлидов и всех, кто управляет людьми в ИТ

30 марта 2021 года в онлайн-формате пройдет большая конференция по управлению и лидерству в технологических компаниях и командах Lead/Manage IT 2021. На мероприятии соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться своим опытом и реальными работающими кейсами в данной сфере.

Среди тем конференции:

Управление ИТ-проектами;

Управление проектными и продуктовыми командами;

Построение команд и процессов;

Agile-процессы, Scrum, Kanban и другие методологии и фреймворки;

Лидерство в командах;

Коммуникация и фасилитация;

Soft skills и их прокачка;

Карьерный рост тимлида и менеджера в ИТ;

Управление знаниями и ресурсами.

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте: http://leadmanage.pro/

Когда: 30 марта

Где: Везде, где есть интернет