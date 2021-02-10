Lead/Manage IT 2021: конференция для ПМов, тимлидов и всех, кто управляет людьми в ИТ

Дата проведения:
30.03.2021
Место проведения:
Платно
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30 марта 2021 года в онлайн-формате пройдет большая конференция по управлению и лидерству в технологических компаниях и командах Lead/Manage IT 2021. На мероприятии соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться своим опытом и реальными работающими кейсами в данной сфере.
Среди тем конференции:
- Управление ИТ-проектами;
- Управление проектными и продуктовыми командами;
- Построение команд и процессов;
- Agile-процессы, Scrum, Kanban и другие методологии и фреймворки;
- Лидерство в командах;
- Коммуникация и фасилитация;
- Soft skills и их прокачка;
- Карьерный рост тимлида и менеджера в ИТ;
- Управление знаниями и ресурсами.
В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.
Программа и доступы на сайте: http://leadmanage.pro/
Когда: 30 марта
Где: Везде, где есть интернет
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