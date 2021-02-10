Lead/Manage IT 2021: конференция для ПМов, тимлидов и всех, кто управляет людьми в ИТ

Дата проведения: 

30.03.2021

Место проведения: 

Платно

30 марта 2021 года в онлайн-формате пройдет большая конференция по управлению и лидерству в технологических компаниях и командах Lead/Manage IT 2021. На мероприятии соберутся эксперты из успешных компаний, чтобы поделиться своим опытом и реальными работающими кейсами в данной сфере.

Среди тем конференции:

  • Управление ИТ-проектами;
  • Управление проектными и продуктовыми командами;
  • Построение команд и процессов;
  • Agile-процессы, Scrum, Kanban и другие методологии и фреймворки;
  • Лидерство в командах;
  • Коммуникация и фасилитация;
  • Soft skills и их прокачка;
  • Карьерный рост тимлида и менеджера в ИТ;
  • Управление знаниями и ресурсами.

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

Программа и доступы на сайте: http://leadmanage.pro/

Когда: 30 марта

Где: Везде, где есть интернет

 

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