День инвестора

Приглашаем принять участие в DemoDay, где соберется более 40 представителей бизнес-сообществ, корпораций, бизнес-ангелов (инвесторы), а также предпринимателей, стартапов и целевых СМИ.

В программе выступят 25+ IT-проектов в направлениях:

Искусственный интеллект

Цифровая медицина

Финансовые сервисы

Онлайн образование

Автоматизация логистики и закупок

Облачные технологии

За 3 месяца акселерационной программы:

Стартапы, пришедшие на стадии идеи, создали MVP и получили первую прибыль

Работающие стартапы увеличили свою прибыль минимум в 2 раза и вышли на международные рынки.

Вас ожидает нетворкинг с профессиональными инвесторами и командами-стартапами, где вы сможете обменяться уникальными идеями и целями на будущее!

Забронировать место и узнать подробности можно по ссылке.