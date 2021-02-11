День инвестора

Дата проведения: 

10.04.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Приглашаем принять участие в DemoDay, где соберется более 40 представителей бизнес-сообществ, корпораций, бизнес-ангелов (инвесторы), а также предпринимателей, стартапов и целевых СМИ.

В программе выступят 25+ IT-проектов в направлениях:

  • Искусственный интеллект

  • Цифровая медицина

  • Финансовые сервисы

  • Онлайн образование

  • Автоматизация логистики и закупок

  • Облачные технологии

За 3 месяца акселерационной программы:

  • Стартапы, пришедшие на стадии идеи, создали MVP и получили первую прибыль

  • Работающие стартапы увеличили свою прибыль минимум в 2 раза и вышли на международные рынки. 

Вас ожидает нетворкинг с профессиональными инвесторами и командами-стартапами, где вы сможете обменяться уникальными идеями и целями на будущее! 

Забронировать место и узнать подробности можно по ссылке.

 

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