День инвестора

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Приглашаем принять участие в DemoDay, где соберется более 40 представителей бизнес-сообществ, корпораций, бизнес-ангелов (инвесторы), а также предпринимателей, стартапов и целевых СМИ.
В программе выступят 25+ IT-проектов в направлениях:
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Искусственный интеллект
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Цифровая медицина
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Финансовые сервисы
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Онлайн образование
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Автоматизация логистики и закупок
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Облачные технологии
За 3 месяца акселерационной программы:
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Стартапы, пришедшие на стадии идеи, создали MVP и получили первую прибыль
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Работающие стартапы увеличили свою прибыль минимум в 2 раза и вышли на международные рынки.
Вас ожидает нетворкинг с профессиональными инвесторами и командами-стартапами, где вы сможете обменяться уникальными идеями и целями на будущее!
Забронировать место и узнать подробности можно по ссылке.
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