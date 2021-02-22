Salesforce Webinar #5. Useful VS Code Extensions

В какой рабочей среде работаете вы? Советуем присмотреться к Visual Studio Code.

Редактор, созданный Microsoft, интересен тем, что в нем есть расширения для работы с Salesforce, созданные инженерами Salesforce. Это значит, что мы получаем больше возможностей.

О них мы расскажем на Salesforce-вебинаре 11 марта, в 18:00! В роли спикера выступит Константин Прокопенко, Salesforce Team Lead (VRP Consulting).

Он уже давно работает с VS Code и поделится списком полезных фичей, расскажет, как их настраивать, как они упрощают работу.

Для участия нужна регистрация.