VMware vSAN 7.0 – обзор новой версии

Дата проведения: 

10.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Что нового в VMware vSAN 7.0 – узнайте на вебинаре Softline!

Спикеры VMware и Softline готовы рассказать о гиперконвергентной платформе и как ускорить модернизацию инфраструктуры.

Подключайтесь к вебинару, чтобы узнать:

  • Как работать с vSAN
  • Традиционные и новые сценарии применения vSAN
  • Опыт пользователей, которые уже внедрили решение VMware vSAN

Участие бесплатное, так что регистрируйтесь и подключайтесь по ссылке!

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