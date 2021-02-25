VMware vSAN 7.0 – обзор новой версии

Что нового в VMware vSAN 7.0 – узнайте на вебинаре Softline!

Спикеры VMware и Softline готовы рассказать о гиперконвергентной платформе и как ускорить модернизацию инфраструктуры.

Подключайтесь к вебинару, чтобы узнать:

Как работать с vSAN

Традиционные и новые сценарии применения vSAN

Опыт пользователей, которые уже внедрили решение VMware vSAN

Участие бесплатное, так что регистрируйтесь и подключайтесь по ссылке!