VMware vSAN 7.0 – обзор новой версии

Дата проведения:
10.03.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Что нового в VMware vSAN 7.0 – узнайте на вебинаре Softline!
Спикеры VMware и Softline готовы рассказать о гиперконвергентной платформе и как ускорить модернизацию инфраструктуры.
Подключайтесь к вебинару, чтобы узнать:
- Как работать с vSAN
- Традиционные и новые сценарии применения vSAN
- Опыт пользователей, которые уже внедрили решение VMware vSAN
Участие бесплатное, так что регистрируйтесь и подключайтесь по ссылке!
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