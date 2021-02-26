Soft Skills Hero Meetup

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Пришла пора поговорить о главном, о софт скиллах! Их бывает сложно найти в себе, их легко потерять без практики, но человека, сумевшего произвести ими впечатление - забыть невозможно!
4 марта, 19.00, онлайн
О самых важных надпрофессиональных навыках расскажут матерые товарищи из Microsoft, Andersen и Devlify!
1)Алексей Заборщиков, Andersen
Доклад: «Сон. Легко потерять, сложно найти, невозможно забыть»
О нашем самом любимом занятии - профессионально!
- Что такое сон?
- Почему нам нужно спать?
- Как спать лучше?
2) Владимир Рожков, Devlify.
Архитектор и менеджер в с более чем 12 годами опыта.
Доклад: «Resume-Driven Development in Action»
Современные технологии развиваются очень быстро. Новые библиотеки и фреймворки выходят чаще, чем успеваешь изучить старые. Нужно бежать, чтобы просто оставаться на месте. Многие задаются вопросом: когда изучать новое, чтобы быть востребованным специалистом? После работы? А когда жить и заниматься своими делами?
Ответы на эти вопросы заключаются в методологии Resume-Driven Development.
3) Алексей Мигутский, Senior Sofware Engineer в Microsoft/GitHub
Основатель проекта Metadevelopment.io
Доклад: «Архитектура - это софт скиллы»
- архитектура это не только код
- почему архитектура требует общения
- закон Конвея
- как “взрослеет” архитектурный процесс.
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