Онлайн-митап "AI + Edge Computing" | "Искусственный интеллект и периферийные вычисления"

Дата проведения: 

11.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

11 марта, в 16:00, в рамках сообщества Hardware Ecosystem начнется онлайн-митап по искусственному интеллекту и периферийным вычислениям. Цель встречи — собрать на одной площадке инженеров, менеджеров и предпринимателей в сфере AI + Edge Computing, чтобы на конкретных примерах разобраться, как применять эти перспективные технологии в конкретных решениях и трансформировать их в бизнес.

Вот лишь несколько вопросов, которые будут разбирать на встрече:

  • Как применять прорывные AI-технологии в конкретных индустриях? 
  • Как обработать AI-алгоритмы на автономных устройствах без интернета? 
  • Как выбирать «железо» для AI-проектов с подключением к облаку и без? 
  • Какие AI-решения востребованы сейчас, а какие «выстрелят» через 2—3 года? 
  • Как выйти на рынок AI тем, кто раньше в нем не работал? 

В программе митапа анонсированы выступления экспертов из международных компаний:

Дмитрий Конягин, руководитель направления профессионального бизнеса NVIDIA в России: «Платформа NVIDIA Jetson для автономных AI-устройств».

Виталий Дамасевич, инженерный директор подразделения Arrow в Восточной Европе: «Практические применения EDGE AI. Проект PostNL: система самообслуживания почтовых автоматов».

В панельной дискуссии про алгоритмы для Edge Computing примут участие разработчики из лаборатории Rapid Prototyping компании Wargaming и специалисты IndataLabs.

Полная программа с 16:00 до 20:00 (UTC+3:00) с точным временем каждого доклада будет опубликована в каналах сообщества Hardware Ecosystem в TelegramLinkedIn и Facebook.

Подключиться к онлайн-встрече можно бесплатно, после регистрации на сайте hardwareecosystem.org.

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