Software Craftsmanship Meetup #16 online: Building ML pipeline

Дата проведения: 

16.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Митап Software Craftsmanship будет посвящен построению ML pipeline с точки зрения инженера-разработчика.

В последние год-два все чаще появляются вакансии, в которых инженеру необходимо выстроить ML pipeline. Такие вакансии получают название ML Ops. 

В ML pipeline входят такие вещи как:

  • построение моделей;
  • хранение;
  • сравнение качества моделей;
  • поддержание версионность моделей;
  • работа с feature storage;
  • применение модели в prod.

Модель обычно оформляется как микросервис, который можно просто разворачивать, масштабировать и поддерживать.

При этом, как правило, другими членами команды оказываются data scientists или ML engineers, которые сильны в своих областях, но не могут сделать простой масштабируемый REST API для своей модели. В рамках совместной работы с ними и приходится реализовывать ML pipeline.

На митапе мы коснемся того, для чего необходим ML pipeline, из каких шагов он состоит, и каким образом организована работа инженера в ML команде.

План митапа:

1. ML Ops, ML pipeline и задачи бизнеса

2. Этапы ML pipeline

  • Подготовка данных;
  • Обучение модели;
  • Валидация модели;
  • Развертывание модели;
  • Мониторинг модели.

3. Технологический стэк ML Ops

  • Инструментарий;
  • Версионность моделей;
  • Модель и микросервисы.

4. Взаимодействие внутри ML команды

  • Роли в ML команде;
  • Особенности и риски;
  • Процесс итеративного улучшения модели.

Ссылка на регистрацию: здесь

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