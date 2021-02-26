Software Craftsmanship Meetup #16 online: Building ML pipeline

Митап Software Craftsmanship будет посвящен построению ML pipeline с точки зрения инженера-разработчика.

В последние год-два все чаще появляются вакансии, в которых инженеру необходимо выстроить ML pipeline. Такие вакансии получают название ML Ops.

В ML pipeline входят такие вещи как:

построение моделей;

хранение;

сравнение качества моделей;

поддержание версионность моделей;

работа с feature storage;

применение модели в prod.

Модель обычно оформляется как микросервис, который можно просто разворачивать, масштабировать и поддерживать.

При этом, как правило, другими членами команды оказываются data scientists или ML engineers, которые сильны в своих областях, но не могут сделать простой масштабируемый REST API для своей модели. В рамках совместной работы с ними и приходится реализовывать ML pipeline.

На митапе мы коснемся того, для чего необходим ML pipeline, из каких шагов он состоит, и каким образом организована работа инженера в ML команде.

План митапа:

1. ML Ops, ML pipeline и задачи бизнеса

2. Этапы ML pipeline

Подготовка данных;

Обучение модели;

Валидация модели;

Развертывание модели;

Мониторинг модели.

3. Технологический стэк ML Ops

Инструментарий;

Версионность моделей;

Модель и микросервисы.

4. Взаимодействие внутри ML команды

Роли в ML команде;

Особенности и риски;

Процесс итеративного улучшения модели.

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