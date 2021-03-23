Бесплатный семинар: Перезагрузка 24. Автоматизация e-commerce: эффективные инструменты и кейс

Дата проведения: 

26.03.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Онлайн-продажи за последний год стали неотъемлемой частью бизнеса. Те, кто даже не думал переходить в онлайн, успели туда перейти в самые короткие сроки. Теперь встает вопрос, куда двигаться дальше?

Тенденции рынка, новые инструменты, стратегический подход и автоматизация – все это точки роста для интернет-магазинов. Регистрируйтесь и приходите 26 марта на бесплатный семинар, чтобы узнать не только теорию, но и практику автоматизации белорусских интернет-магазинов.

На мероприятии 26 марта в бизнес-клубе “Imaguru” вы узнаете:

  • О тенденциях развития рынка e-commerce.
  • Как организовать каналы коммуникаций без потери клиентов.
  • Как внедрить удобные и современные инструменты оплаты заказов.
  • Как настроить догревающию автоворонку в Битрикс24.

Зарегистрироваться вы можете здесь.

На семинаре поделятся опытом:

  • Сергей Скороход, руководитель проекта belretail.by
  • Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс в Беларуси
  • Владимир Горлач, директор компании “Аксата”
  • Валентина Марчук, специалист отдела продаж компании “Аксата”
  • Александр Шостак, директор и соучредитель сервиса bePaid
  • Илья Попека, директор ООО “Зиг-Заг Мастер” 

Семинар обязательно стоит посетить:

  • Собственникам и директорам интернет-магазинов
  • Руководителям отделов продаж
  • Маркетологам
  • IT-специалистам

Посетив семинар, Вы убедитесь, что автоматизация – это необходимость современного интернет-магазина, и получите конкретные инструменты, которые помогут работать только лучше!

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Участие абсолютно бесплатное. Количество мест на семинаре ограничено! Регистрация займет всего одну минуту.

 

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!