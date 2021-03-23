Бесплатный семинар: Перезагрузка 24. Автоматизация e-commerce: эффективные инструменты и кейс

Дата проведения:
Место проведения:
Онлайн-продажи за последний год стали неотъемлемой частью бизнеса. Те, кто даже не думал переходить в онлайн, успели туда перейти в самые короткие сроки. Теперь встает вопрос, куда двигаться дальше?
Тенденции рынка, новые инструменты, стратегический подход и автоматизация – все это точки роста для интернет-магазинов. Регистрируйтесь и приходите 26 марта на бесплатный семинар, чтобы узнать не только теорию, но и практику автоматизации белорусских интернет-магазинов.
На мероприятии 26 марта в бизнес-клубе “Imaguru” вы узнаете:
- О тенденциях развития рынка e-commerce.
- Как организовать каналы коммуникаций без потери клиентов.
- Как внедрить удобные и современные инструменты оплаты заказов.
- Как настроить догревающию автоворонку в Битрикс24.
Зарегистрироваться вы можете здесь.
На семинаре поделятся опытом:
- Сергей Скороход, руководитель проекта belretail.by
- Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс в Беларуси
- Владимир Горлач, директор компании “Аксата”
- Валентина Марчук, специалист отдела продаж компании “Аксата”
- Александр Шостак, директор и соучредитель сервиса bePaid
- Илья Попека, директор ООО “Зиг-Заг Мастер”
Семинар обязательно стоит посетить:
- Собственникам и директорам интернет-магазинов
- Руководителям отделов продаж
- Маркетологам
- IT-специалистам
Посетив семинар, Вы убедитесь, что автоматизация – это необходимость современного интернет-магазина, и получите конкретные инструменты, которые помогут работать только лучше!
Подробная программа доступна на сайте мероприятия.
Участие абсолютно бесплатное. Количество мест на семинаре ограничено! Регистрация займет всего одну минуту.
Горячие темы