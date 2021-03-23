Бесплатный семинар: Перезагрузка 24. Автоматизация e-commerce: эффективные инструменты и кейс

Онлайн-продажи за последний год стали неотъемлемой частью бизнеса. Те, кто даже не думал переходить в онлайн, успели туда перейти в самые короткие сроки. Теперь встает вопрос, куда двигаться дальше?

Тенденции рынка, новые инструменты, стратегический подход и автоматизация – все это точки роста для интернет-магазинов. Регистрируйтесь и приходите 26 марта на бесплатный семинар, чтобы узнать не только теорию, но и практику автоматизации белорусских интернет-магазинов.

На мероприятии 26 марта в бизнес-клубе “Imaguru” вы узнаете:

О тенденциях развития рынка e-commerce.

Как организовать каналы коммуникаций без потери клиентов.

Как внедрить удобные и современные инструменты оплаты заказов.

Как настроить догревающию автоворонку в Битрикс24.

Зарегистрироваться вы можете здесь.

На семинаре поделятся опытом:

Сергей Скороход, руководитель проекта belretail.by

Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс в Беларуси

Владимир Горлач, директор компании “Аксата”

Валентина Марчук, специалист отдела продаж компании “Аксата”

Александр Шостак, директор и соучредитель сервиса bePaid

Илья Попека, директор ООО “Зиг-Заг Мастер”

Семинар обязательно стоит посетить:

Собственникам и директорам интернет-магазинов

Руководителям отделов продаж

Маркетологам

IT-специалистам

Посетив семинар, Вы убедитесь, что автоматизация – это необходимость современного интернет-магазина, и получите конкретные инструменты, которые помогут работать только лучше!

Подробная программа доступна на сайте мероприятия.

Участие абсолютно бесплатное. Количество мест на семинаре ограничено! Регистрация займет всего одну минуту.