Выставка-конвент Uniсon & Game Expo 2021

C 14 по 16 мая 2021 года в г. Минске состоится выставка-конвент UniСon & Game Expo Minsk. UniCon & GameExpo – это место сбора единомышленников – геймеров, поклонников фантастики, комиксов, любителей настолок, а также хорошая возможность погрузиться в современную поп-культуру и нескучно провести время для всех.



Что будет:

Стенды фантастических вселенных, созданные фанатами;

Конкурс косплея на сцене с невероятными по красоте, технологичности и качеству исполнения костюмами любимых героев;

Бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр;

Аллея авторов и разработчиков инди игр;

Турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм;

Мастер-классы, презентации, встречи с актерами, писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми;

Подведение итогов и награждение победителей более чем по 30 номинациям творческих конкурсов;

Игры и конкурсы на фанстендах, кросстендовый квест с призами и подарками.



Кто будет:

Художники комиксов, актеры, писатели-фантасты, арт-группы разработчики игр. В разные годы на выставку приезжали Никита Волков, Ольга Громыко Виталий Зыков, Г.Л. Олди, Алексей Пехов, Руслан Хубиев и другие авторы, художники, чье творчество заслужило признание многих тысяч поклонников;

Разработчики игр, с которыми можно пообщаться на лекциях и мастер-классах;

Доктор Кто, Джон Сноу, Стрэндж, Локи, Джокер, герои из World of Craft, Рик и Морти, Волан-де-Морт, Гарри Поттер, Геральт, герои из вселенной Марвел, Дарт Вейдер, мастер Йода и другие косплееры воссоздадут образы, не отличимые от оригиналов. Фотографироваться можно и нужно ;)

Много-много позитивных жизнерадостных людей, которые любят и умеют веселиться сами и создавать атмосферу праздника для всех.

Когда? Пятница, воскресенье (14, 16) мая: с 12.00 до 19.00

Суббота 15 мая: с 12.00 до 20.00

Где? г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)

Билеты здесь

До встречи на UniCon & Game Expo Minsk!

Подробнее о мероприятии:

https://gameexpo.by/

vk.com/gameexpominsk

vk.com/uniconminskgroup

https://www.facebook.com/groups/gameexpominsk/

https://www.instagram.com/gameexpominsk/