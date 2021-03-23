Выставка-конвент Uniсon & Game Expo 2021

Дата проведения:
с 14.05.2021 по 16.05.2021
Место проведения:
Платно
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Когда? Пятница, воскресенье (14, 16) мая: с 12.00 до 19.00
Подробнее о мероприятии:
C 14 по 16 мая 2021 года в г. Минске состоится выставка-конвент UniСon & Game Expo Minsk. UniCon & GameExpo – это место сбора единомышленников – геймеров, поклонников фантастики, комиксов, любителей настолок, а также хорошая возможность погрузиться в современную поп-культуру и нескучно провести время для всех.
Что будет:
- Стенды фантастических вселенных, созданные фанатами;
- Конкурс косплея на сцене с невероятными по красоте, технологичности и качеству исполнения костюмами любимых героев;
- Бесплатные игротеки для всех желающих поиграть в новинки настольных игр;
- Аллея авторов и разработчиков инди игр;
- Турниры и состязания по киберспортивным дисциплинам, настолкам, консольным играм;
- Мастер-классы, презентации, встречи с актерами, писателями-фантастами, художниками комиксов и другими интересными людьми;
- Подведение итогов и награждение победителей более чем по 30 номинациям творческих конкурсов;
- Игры и конкурсы на фанстендах, кросстендовый квест с призами и подарками.
Кто будет:
- Художники комиксов, актеры, писатели-фантасты, арт-группы разработчики игр. В разные годы на выставку приезжали Никита Волков, Ольга Громыко Виталий Зыков, Г.Л. Олди, Алексей Пехов, Руслан Хубиев и другие авторы, художники, чье творчество заслужило признание многих тысяч поклонников;
- Разработчики игр, с которыми можно пообщаться на лекциях и мастер-классах;
- Доктор Кто, Джон Сноу, Стрэндж, Локи, Джокер, герои из World of Craft, Рик и Морти, Волан-де-Морт, Гарри Поттер, Геральт, герои из вселенной Марвел, Дарт Вейдер, мастер Йода и другие косплееры воссоздадут образы, не отличимые от оригиналов. Фотографироваться можно и нужно ;)
- Много-много позитивных жизнерадостных людей, которые любят и умеют веселиться сами и создавать атмосферу праздника для всех.
Когда? Пятница, воскресенье (14, 16) мая: с 12.00 до 19.00
Суббота 15 мая: с 12.00 до 20.00
Где? г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)
До встречи на UniCon & Game Expo Minsk!
Подробнее о мероприятии:
https://gameexpo.by/
https://www.facebook.com/groups/gameexpominsk/
https://www.instagram.com/gameexpominsk/
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