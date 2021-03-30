Дата проведения:
с 08.04.2021 по 09.04.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Java Z-Day 2021 - это ежегодная международная конференция для Java-разработчиков, с обширной базой профессионального контента, докладов в новых форматах и экспертов со всего мира, которое организует сообщество Java-профессионалов - JaCoV.
В этом году мы планируем собрать онлайн более 4,000 участников.
Когда: 8-9 апреля, 2021
Запланированные доклады:
- "JDK 16: What's next for Java?" – Саймон Риттер, Deputy CTO в @AzulSystems,
- "100% Fast and Resilient Microservice with RSocket "- Олег Докука, Reactive Guru. Java Champion. Working on RSocket Protocol,
- "Spring Data Рostроитель" - Евгений Борисов, Director, Software Engineering @ EPAM
- Bootiful Stream Processing!" - Виктор Гамов, Developer advocate @ Confluent
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Дополнительно, наши участники могут присоединиться к фановым и познавательным занятиям: дискуссионным сессиям, Fight Club и Mini Movie Night.
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