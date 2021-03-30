Java Z-Day 2021

Дата проведения: 

с 08.04.2021 по 09.04.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Java Z-Day 2021 - это ежегодная международная конференция для Java-разработчиков, с обширной базой профессионального контента, докладов в новых форматах и экспертов со всего мира, которое организует сообщество Java-профессионалов - JaCoV.

В этом году мы планируем собрать онлайн более 4,000 участников.

Когда: 8-9 апреля, 2021

Запланированные доклады:

  • "JDK 16: What's next for Java?" – Саймон Риттер, Deputy CTO в @AzulSystems,
  • "100% Fast and Resilient Microservice with RSocket "- Олег Докука, Reactive Guru. Java Champion. Working on RSocket Protocol,
  • "Spring Data Рostроитель" - Евгений Борисов, Director, Software Engineering @ EPAM
  • Bootiful Stream Processing!" - Виктор Гамов, Developer advocate @ Confluent

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Дополнительно, наши участники могут присоединиться к фановым и познавательным занятиям: дискуссионным сессиямFight Club и Mini Movie Night.
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