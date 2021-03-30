Mobile Marketing Meetup 2021

Дата проведения:
15.04.2021
Место проведения:
Бесплатно
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SLON Media совместно с экспертами из BP Mobile и Splitmetrics расскажут о том, что принесет нынешний год индустрии, и разберут новые реалии отдельных направлений.
SLON Media совместно с экспертами из BP Mobile и Splitmetrics расскажут о том, что принесет нынешний год индустрии, и разберут новые реалии отдельных направлений.
Темы обсуждений: User Acquisition, ASO, креативы в продвижении приложений.
Дата и время: 15 апреля, 18.00 по Минску (UTC+3)
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