Mobile Marketing Meetup 2021

SLON Media совместно с экспертами из BP Mobile и Splitmetrics расскажут о том, что принесет нынешний год индустрии, и разберут новые реалии отдельных направлений.

Темы обсуждений: User Acquisition, ASO, креативы в продвижении приложений.

Дата и время: 15 апреля, 18.00 по Минску (UTC+3)

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