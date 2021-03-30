HRgile.club 2021 Online

Дата проведения:
23.04.2021
Место проведения:
Платно
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HRgile.club – онлайн-конференция про инсайты, кейсы и практические инструменты современного гибкого HR: автоматизацию, трансформацию, Agile и многое другое. Конференция пройдет 23 апреля в формате онлайн.
HR Agile Манифест для нас – не просто красивые слова, и мы знаем тех, у кого он работает. Присоединяйтесь и узнавайте больше про HR for Agile и Agile for HR.
Что ожидать от конференции?
- доклады о Agile и HR
- воркшопы от Agile-экспертов
- панельные дискуссии
- Lean Coffee для интерактивного и открытого обсуждения
Программа и билеты – на сайте конференции.
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