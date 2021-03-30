HRgile.club 2021 Online

Дата проведения: 

23.04.2021

Место проведения: 

Платно

HRgile.club – онлайн-конференция про инсайты, кейсы и практические инструменты современного гибкого HR: автоматизацию, трансформацию, Agile и многое другое. Конференция пройдет 23 апреля в формате онлайн.

HR Agile Манифест для нас – не просто красивые слова, и мы знаем тех, у кого он работает. Присоединяйтесь и узнавайте больше про HR for Agile и Agile for HR.

Что ожидать от конференции?

  • доклады о Agile и HR
  • воркшопы от Agile-экспертов
  • панельные дискуссии 
  • Lean Coffee для интерактивного и открытого обсуждения

Программа и билеты – на сайте конференции.

Стоимость участия: 180 BYN

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