HRgile.club 2021 Online

HRgile.club – онлайн-конференция про инсайты, кейсы и практические инструменты современного гибкого HR: автоматизацию, трансформацию, Agile и многое другое. Конференция пройдет 23 апреля в формате онлайн.

HR Agile Манифест для нас – не просто красивые слова, и мы знаем тех, у кого он работает. Присоединяйтесь и узнавайте больше про HR for Agile и Agile for HR.

Что ожидать от конференции?

доклады о Agile и HR

воркшопы от Agile-экспертов

панельные дискуссии

Lean Coffee для интерактивного и открытого обсуждения

Программа и билеты – на сайте конференции.

Стоимость участия: 180 BYN