Georgia Gambling Conference 2021

Событие соберет на одной площадке экспертов, которые выступят с отдельными докладами и примут участие в панельной дискуссии. Также программа мероприятия включит демо-зону, закрытую вечеринку и разные форматы нетворкинга.

Мероприятие будет полезным для собственников казино и залов с игровыми автоматами, онлайн-операторов, букмекеров, инвесторов, юристов, вебмастеров, арбитражников, рекламодателей, маркетологов, SEO-специалистов и всех, кто хочет узнать больше о бизнесе в сфере гемблинга и стремится освоить грузинский рынок.

О чем расскажут на Georgia Gambling Conference?

Программа события состоит из четырех секций, посвященных разным аспектам отрасли:

Киберпреступность и безопасность. В первом блоке проанализируют новые вызовы, с которыми столкнулись владельцы наземных казино. Эксперты обсудят, как в современных условиях привлечь клиентов и повысить спрос на посещение гемблинг-заведений. Особенности регулирования. Во второй секции мероприятия представят практические методы для сохранения конкурентных позиций на мировом рынке азартных игр. Отдельно расскажут о наборе инструментов, предназначенных для предотвращения проблемной игры. Модернизация лотерей. В третьем блоке поднимут тему автоматизации и применения ИИ в игорных заведениях, рассмотрят ключевые тенденции в работе тотализаторов и букмекеров. Кроме того, специалисты поделятся своим мнением относительно развития гемблинг-индустрии в Грузии в 2021 году и обсудят изменения в нормативных актах, которые могут повлиять на отрасль. Реклама и маркетинг. В последнем блоке прозвучат доклады об инновационных решениях, помогающих увеличить прибыль казино. Будут рассмотрены темы использования алгоритмического маркетинга и нюансов саморегулирования.

Среди экспертов, которые выступят на конференции:

Лаврентий Губин – Руководитель отдела маркетинга и PR в Talentgrator Casino PR and Marketing Expert.

Эксперт посвятит свое выступление разбору темы «Концепция «ответственного отношения к игре». Почему это важно для операторов».

Брайан Симкок – генеральный менеджер Casino Shangri La Tbilisi. Опытный эксперт в сфере гемблинга, который на протяжении 35 лет занимал руководящие должности в казино, расположенных в разных странах мира.

На конференции раскроет тему «Игорный туризм как важный показатель экономического роста».

Мака Горгадзе – глава маркетингового отдела в казино Adjara.

Тема выступления: «Увеличение прибыли казино за счет инноваций, введенных в зале: использование тенденции».

Илья Мачавариани – юрист с большим опытом работы, старший партнер бутикового консалтингового агентства 4Н.

Спикер выступит с отдельным докладом на тему «Саморегулирование, лоббирование и законодательство».

Пейванд Поуршабан – управляющий директор Tbilisi Radio, СЕО в Sem Seo Group.

В рамках своего выступления Пейванд раскроет тему «Как использовать искусственный интеллект для входящего маркетинга».

Telegram-чат для онлайн-нетворкинга

Присоединяйтесь к Telegram-чату для участников и посетителей Georgia Gambling Conference 2021, чтобы начать продуктивный нетворкинг еще до встречи на офлайн-мероприятии. Он объединит спикеров, экспонентов, спонсоров и гостей события.

В групповом чате можно знакомиться, обмениваться контактами, обсуждать актуальные новости индустрии и узнавать о последних обновлениях программы конференции.

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Об организаторе

Georgia Gambling Conference 2021 проводит международная компания Smile-Expo, которая уже 15 лет организует по всему миру b2b-мероприятия на тему инноваций.

Программа и регистрация – на georgia.affiliate.events.