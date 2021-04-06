RAUX 2021 Online: конференция по дизайну и исследованиям

19 мая 2021 года в онлайн-формате уже в третий пройдет большая конференция по дизайну, проектированию и исследованиям RAUX 2021 Online . И мы, как и всегда, выступаем за полезный контент без воды, международный состав спикеров и только реальные работающие кейсы от практиков!

В этот раз мы обсудим UX-дизайн и usability; Service Design; Product Design; взаимодействие дизайна и бизнеса; Data-driven проектирование; пользовательскую психологию и многое другое.

Sergio Mansilla Gascon (Ireland), Director оf Product Design at Mastercard, расскажет нам о том, как они применяют Design Thinking в Mastercard.

Константин Капустин (Россия), арт-директор в ktonado.digital, в своем докладе расскажет, что такое мультидисциплинарность и как это помогает качественно презентовать проекты клиенту и создавать хорошее впечатление.

Денис Элиановский (Россия), основатель, руководитель в opium.pro, в своем докладе расскажет из каких этапов состоит дизайн крупного приложения (на примере дизайна для банков из топ-10); какие потребности хотят закрыть клиенты от бизнеса, заказывая банковское приложение; каков портрет пользователя крупных банков, а также каковы особенности дизайн-гайдов для крупного приложения.

И это не полный состав спикеров. Следите за обновлениями.

В день конференции вы сможете поучаствовать в интерактивном онлайн-стриме, задать вопросы спикерам и пообщаться с другими участниками, а после завершения конференции будут доступны записи докладов.

По промокоду MYMONDAY доступна скидка в 10% на любой тип билета. Совсем скоро мы ждем повышение цены.

До встречи на конференции!