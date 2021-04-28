UI/UX Design Meetup online

Приглашаем на митап о UI/UX дизайне, с любовью подготовленный для вас! Митап пройдет в режиме онлайн и бесплатно для любого участника. Достаточно только зарегистрироваться. Темы подобраны так, чтобы заинтересовать всех, от джуна до лида. Не пропустите!

После регистрации вы получите доступ к трансляции.



А вот какие вас ждут спикеры:

1) Вячеслав Ступак - Лид-дизнер компании Andersen с опытом более 6 лет. Талантливый ментор и дизайн-менеджер. Соавтор продуктов Boardr и Blck.ink. На митапе расскажет о фундаментальной теории близости в интерфейсах.

2) Ольга Шевченко - Креативный директор Vintage Web Production, дизайн-ментор и консультант, член жюри Awwwards, The Webby Awards, Ad Black Sea, White Square. На мероприятии Ольга расскажет как расти дизайнеру от джуниора до синьора. Подскажет с чего начать, какие навыки важны, есть ли потолок у профессии и куда двигаться дальше.

3) Ииии... сюрприз! Секретный гость, о чьем докладе вы узнаете позже. Обещаем, разочарованы не останетесь.