Android meetup

Дата проведения: 

20.05.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Компания Andersen анонсирует митап для Androd-разработчиков.

20 мая компания проведет бесплатный онлайн-митап для тех, кто хочет пополнить багаж знаний в сфере разработки. Целый час увлекательных докладов от спикеров.
Мария Агеева из Spotify, автор Android Broadcast Кирилл Розов и крутой разработчик из компании Andersen Андрей Ляшук расскажут о своем опыте, поделятся своими докладами и ответят на ваши вопросы. А благодаря компании JetBrains.com мы разыграем 3 годовых сертификата на крутые продукты, которые помогут вам в работе.

Для участия переходи по ссылке и регистрируйся.

Основным новшеством релиза 1.4.0 библиотеки Kotlin Coroutines были StateFlow и SharedFlow. Они предназначены для использования в тех случаях, когда необходимо управлять состоянием в контексте асинхронных операций с применением Kotlin Coroutines. В докладе мы разберем особенности миграции с LiveData на StateFlow и SharedFlow. А также постараемся ответить на вопрос: а стоит ли вообще мигрировать?

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

Это для Майка. ;)

Аватар пользователя mike

mike

Савелий, спасибо за заботу, но старикам там не место. Да и по-английски читать ещё не разучился. Обойдусь.