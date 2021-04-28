Android meetup

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Компания Andersen анонсирует митап для Androd-разработчиков.
20 мая компания проведет бесплатный онлайн-митап для тех, кто хочет пополнить багаж знаний в сфере разработки. Целый час увлекательных докладов от спикеров.
Мария Агеева из Spotify, автор Android Broadcast Кирилл Розов и крутой разработчик из компании Andersen Андрей Ляшук расскажут о своем опыте, поделятся своими докладами и ответят на ваши вопросы. А благодаря компании JetBrains.com мы разыграем 3 годовых сертификата на крутые продукты, которые помогут вам в работе.
Для участия переходи по ссылке и регистрируйся.
Основным новшеством релиза 1.4.0 библиотеки Kotlin Coroutines были StateFlow и SharedFlow. Они предназначены для использования в тех случаях, когда необходимо управлять состоянием в контексте асинхронных операций с применением Kotlin Coroutines. В докладе мы разберем особенности миграции с LiveData на StateFlow и SharedFlow. А также постараемся ответить на вопрос: а стоит ли вообще мигрировать?
Комментарии
Это для Майка. ;)
Савелий, спасибо за заботу, но старикам там не место. Да и по-английски читать ещё не разучился. Обойдусь.