Android meetup

Компания Andersen анонсирует митап для Androd-разработчиков.

20 мая компания проведет бесплатный онлайн-митап для тех, кто хочет пополнить багаж знаний в сфере разработки. Целый час увлекательных докладов от спикеров.

Мария Агеева из Spotify, автор Android Broadcast Кирилл Розов и крутой разработчик из компании Andersen Андрей Ляшук расскажут о своем опыте, поделятся своими докладами и ответят на ваши вопросы. А благодаря компании JetBrains.com мы разыграем 3 годовых сертификата на крутые продукты, которые помогут вам в работе.

Для участия переходи по ссылке и регистрируйся.

Основным новшеством релиза 1.4.0 библиотеки Kotlin Coroutines были StateFlow и SharedFlow. Они предназначены для использования в тех случаях, когда необходимо управлять состоянием в контексте асинхронных операций с применением Kotlin Coroutines. В докладе мы разберем особенности миграции с LiveData на StateFlow и SharedFlow. А также постараемся ответить на вопрос: а стоит ли вообще мигрировать?