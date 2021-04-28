EMERGE – одна из крупнейших международных технологических конференций, объединяющих самые перспективные стартапы, профессионалов из области технологий, инвесторов и экосистемных игроков из СНГ, Восточной Европы, Центральной Азии и Прибалтики.

Конференция была основана двумя молодыми предпринимательницами из региона, Маргаритой Лазаренковой и Алиной Нильссон, и с 2018 года проводилась в Минске. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, EMERGE пришлось перенести в онлайн. Тогда конференция привлекла более 4 300 участников из более чем 100 стран мира.

Официальным языком конференции является английский. В рамках мероприятия пройдут выступления спикеров, круглые столы, воркшопы, ярмарка талантов и вакансий; как профессиональный, так и неформальный нетворкинг; менторские сессии и многое другое. В 2020 году более 100 менторов провели около 200 часов менторских сессий для стартапов-участников EMERGE.

Среди спикеров EMERGE прошлых лет – инвестор Тим Дрейпер, супермодель и инвестор-ангел Наталья Водянова, WhatsApp, Dropbox, Nike, Farfetch, Tesla, Sifted, MIT Technology Review, а также менторы и жюри стартап-конкурса – Atomico, Notion Capital, The Untitled Ventures, Northzone, M12 от Microsoft, Techstars и многие другие.

В этом году по традиции проводится ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, финал которого пройдет онлайн в рамках самой конференции. Главный приз конкурса – 10 000 евро. Участники будут награждены в нескольких номинациях. EMERGE CHALLENGE призван соединить начинающих предпринимателей с инвесторами и ключевыми игроками экосистемы, помочь стартапам на ранней стадии перейти к масштабированию продукта.

EMERGE проводит серию сторонних мероприятий для стартапов и профессионалов из технологических отраслей, как, например, EMERGE U: ACCEPTED, бесплатный онлайн-буткемп для стартапов. О других инициативах EMERGE читайте на сайте в разделе, посвященном стартапам.