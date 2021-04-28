С 12 по 14 мая пройдёт весенняя онлайн-конференция DevGAMM Spring 2021. В программе профессиональные спикеры, ревью по геймдизайну, арту и маркетингу, а также круглые столы и мастер-классы.

Разработчики смогут принять участие в питчинге игр Public Pitch и представить свои проекты потенциальным паблишерам. А с помощью собственного стенда на виртуальном шоукейсе Virtual Showcase – презентовать игру аудитории всей конференции.

Чтобы закрепить свой опыт, разработчики могут побороться за победу в номинациях и призовой фонд на DevGAMM Awards в $20,000, спонсорами которого выступили tinyBuild и Xsolla.

Посмотреть самые актуальные объявления от крупных игровых компаний можно будет на Стене Вакансий.

Регистрация уже открыта, и даже доступны бесплатные билеты BASIC. Билеты категории PRO сейчас действуют по цене $69 до 30 марта!