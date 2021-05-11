One Day ProQuality

Дата проведения: 

20.05.2021

Место проведения: 

Бесплатно

One Day ProQuality – твой день, посвященный качеству и росту в тестировании вместе с ProQuality Community.

Чтобы расти профессионально также стремительно, как сфера качества в IT, нужно постоянно оставаться на волне трендов и обучаться новому. Предлагаем сделать это вместе с крутой командой экспертов в разных направлениях тестирования!

За один день ты узнаешь:

  • о преимуществах автоматизации на JS и как тестировать в клауде,
  • кто такой Quality архитектор и как им стать,
  • почему game тестировщик не «просто играет в игры», а ручное тестирование никогда не умрет.

И это лишь часть тем One Day ProQuality!  

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