One Day ProQuality – твой день, посвященный качеству и росту в тестировании вместе с ProQuality Community.

Чтобы расти профессионально также стремительно, как сфера качества в IT, нужно постоянно оставаться на волне трендов и обучаться новому. Предлагаем сделать это вместе с крутой командой экспертов в разных направлениях тестирования!

За один день ты узнаешь:

о преимуществах автоматизации на JS и как тестировать в клауде,

кто такой Quality архитектор и как им стать,

почему game тестировщик не «просто играет в игры», а ручное тестирование никогда не умрет.

И это лишь часть тем One Day ProQuality!