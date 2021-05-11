Дата проведения:
20.05.2021
Место проведения:
Бесплатно
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One Day ProQuality – твой день, посвященный качеству и росту в тестировании вместе с ProQuality Community.
Чтобы расти профессионально также стремительно, как сфера качества в IT, нужно постоянно оставаться на волне трендов и обучаться новому. Предлагаем сделать это вместе с крутой командой экспертов в разных направлениях тестирования!
За один день ты узнаешь:
- о преимуществах автоматизации на JS и как тестировать в клауде,
- кто такой Quality архитектор и как им стать,
- почему game тестировщик не «просто играет в игры», а ручное тестирование никогда не умрет.
И это лишь часть тем One Day ProQuality!
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