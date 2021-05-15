Life Science Specialists: How to Get into Business analysis

Дата проведения: 

19.05.2021

Место проведения: 

Бесплатно

19 мая EPAM Training Center проведет стрим, посвященный бизнес-анализу в домене Life Science.

В прямом эфире на YouTube Алексей Каплин и Ольга Леусик расскажут о создании информационных продуктов на пересечении науки и технологий. ⠀

Регистрируйся, чтобы узнать: ⠀

-- Что такое Business Analysis и кто такие бизнес-аналитики
-- О Life Science и наших проектах в этом домене
-- Как можно применить знания Биологии, Химии, Физики и родственных дисциплин в IT
-- О новом тренинге, который объединяет науку и технологии

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