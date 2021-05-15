Life Science Specialists: How to Get into Business analysis

Дата проведения:
19.05.2021
Место проведения:
Бесплатно
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19 мая EPAM Training Center проведет стрим, посвященный бизнес-анализу в домене Life Science.
19 мая EPAM Training Center проведет стрим, посвященный бизнес-анализу в домене Life Science.
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В прямом эфире на YouTube Алексей Каплин и Ольга Леусик расскажут о создании информационных продуктов на пересечении науки и технологий. ⠀
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