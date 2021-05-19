EPAM .NET Projects Insider

2 июня в 17:00 приглашаем опытных .NET инженеров на .NET Projects Insider

На мероприятии наши коллеги: ⠀

• Расскажут, какие возможности предлагает .NET практика EPAM

• Поделятся своим опытом в индустрии

• Познакомят с нашими проектами и интересными решениями ⠀

C 3 по 11 июня стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде .NET инженеров #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.