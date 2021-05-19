EPAM .NET Projects Insider

Дата проведения: 

02.06.2021

Место проведения: 

Бесплатно

2 июня в 17:00 приглашаем опытных .NET инженеров на .NET Projects Insider 

На мероприятии наши коллеги: ⠀ 

• Расскажут, какие возможности предлагает .NET практика EPAM 
• Поделятся своим опытом в индустрии 
• Познакомят с нашими проектами и интересными решениями ⠀ 

3 по 11 июня стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде .NET инженеров #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.

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