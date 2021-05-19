EPAM .NET Projects Insider

Дата проведения:
02.06.2021
Место проведения:
Бесплатно
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• Расскажут, какие возможности предлагает .NET практика EPAM
2 июня в 17:00 приглашаем опытных .NET инженеров на .NET Projects Insider
На мероприятии наши коллеги: ⠀
• Расскажут, какие возможности предлагает .NET практика EPAM
• Поделятся своим опытом в индустрии
• Познакомят с нашими проектами и интересными решениями ⠀
C 3 по 11 июня стартует Hiring Week для тех, кто хочет присоединиться к команде .NET инженеров #EPAMBelarus. Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.
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