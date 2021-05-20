Открытая технологическая конференция ISsoft Insights 2021

В третий раз в Минске пройдет ежегодная открытая конференция ISsoft Insights. Бесплатное мероприятие организует компания ISsoft и делает его открытым для всех желающих IT-специалистов. В этом году организаторы анонсировали Online Edition и смогут принять большое количество участников на онлайн-площадке. Конференция пройдет в субботу 19 июня.

В программе конференции доклады от ведущих специалистов ISsoft и Coherent Solutions на различные темы: разработка, тестирование, бизнес-анализ, менеджмент, User Experience... Доклады основаны на практическом опыте применения различных технологий в производственных либо R&D проектах компании.

– Проводя конференцию онлайн, мы хотели бы избежать общей проблемы таких мероприятий – участники массово не приходят на доклады, откладывая просмотр записи «на потом», – заявляют организаторы. – Почему так происходит? Возможно потому, что недостаточно просто перенести обычную конференцию в онлайн. Это – новый жанр, для которого мы все еще только формируем подходы и правила. Мы постараемся чтобы ISsoft Insights был интересен не как набор разрозненных видеозаписей, которые можно посмотреть в любое время (хотя чисто технически все участники конференции будут иметь такую возможность) но как цельный продукт. Поэтому – только один трек. Поэтому - все выступления только вживую. Трансляция будет вестись из студии на профессиональном оборудовании. Мы постараемся добавить максимум интерактива в доклады и даже сверх того – в перерывы между ними.

В целом конференция обещает быть весьма необычной. Чего стоит только время проведения ISsoft Insights 2021 – с шести вечера и до трех утра. Настоящая «ночь пожирателей митапов».

Участие в мероприятии – бесплатно. Изучить программу подробнее и зарегистрироваться можно на сайте конференции.