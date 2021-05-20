Онлайн-конференция Design is Frontend

Дата проведения: 

02.06.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Программа посвящена развитию джуниора в синьоры: условия для роста в синьоры, развитие дизайнера для проектной команды, темпы роста и обучение на работе.

На конференции выступят ведущие UX-дизайнеры и Frontend-тимлиды Яндекса, EPAM, AFFINAGE и JetStyle. Новички узнают, как можно за два года прокачаться до сеньора, а руководители студий посмотрят на опыт обучения сотрудников в других компаниях.

 

18:00 – 18:30 Игорь Яковлев, CEO AFFINAGE

При каких условиях Junior-frontend становится Senior'ом?

  • Психологическая предрасположенность и психотип разработчика: как разговорить/раскрыть разработчика-интроверта и помочь ему сделать самоапгрейд.
  • Знания по грейдам: Junior, Middle, Senior. Или почему джун в разных компаниях — это разные грейды?
  • Достаточно ли роадмапа по знаниям? И почему скиллсет — все еще не панацея?
  • Коммуникация и понимание процессов в зависимости от грейдов: как узнать о проблеме до того как она случится и вовремя «подстелить соломку».
  • Как вырасти из джуна до сеньора за два года: где практиковаться, что изучать и когда брать более сложные задачи?

18:30 – 19:00 Илона Саркисова, Lead User Experience Designer EPAM

Развитие сильного дизайнера для проектной команды

  • Должен ли дизайнер знать frontend?
  • Какие проблемы на самом деле скрываются под этим вопросом и как мы решаем их в компании EPAM?
  • Точки соприкосновения дизайнера и разрабочика, боли с обеих сторон.
  • Курс по frontend: для кого, зачем, что изучается.
  • Когда дизайнеру нужны frontend-знания: чек-лист по этапам дизайн-процесса.

19:00 – 19:30 Александр Шлейко, разработчик интерфейсов Яндекса, преподаватель в «Нетологии»

Больше работай — медленнее вырастешь. Как грамотно распределить свои силы, прокачаться и не перегореть

  • Планирование полугодия в крупной компании. Непрерывная ротация сотрудников.
  • Звездная карта при планировании команды. Почему выгоднее иметь широкий кругозор, нежели быть специалистом в одной или двух областях.
  • Баланс между тем, чтобы перформить и узнавать.
  • Продукт как фактор роста. Больше рискуешь — быстрее растешь? Экспериментальные проекты как шанс сделать рывок в развитии.
  • Несправедливость мира. Быстрый бег как способ остаться на месте.
  • Когда я вырасту? Почему лучше никогда не задавать этот вопрос. Рекламируйте не себя, а свой продукт.
  • Техлид и менеджер: какие у них роли в моем росте?
  • Менторство и найм. Зачем это мне и почему это учитывается в факторах роста?

19:30 – 20:00 Артем Аксенов, Scrum-мастер JetStyle

Как встраивать обучение новичков в производство?

  • Плюсы найма «активных новичков». Практический лифт развития джунов.
  • Как процесс масштабирования встраивается в стратегию развития компании или команды?
  • Плоды трудов — почему джуны должны доставлять пользу на прод и участвовать в обсуждении с заказчиком.
  • Сеньоры и миддлы — как сделать так, чтобы им стало важно и выгодно «взращивание» новичков?
  • На регулярной основе выращиваем из джунов компетентных специалистов.

Сайт конференции

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