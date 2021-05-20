Онлайн-конференция Design is Frontend

Дата проведения:
Место проведения:
Программа посвящена развитию джуниора в синьоры: условия для роста в синьоры, развитие дизайнера для проектной команды, темпы роста и обучение на работе.
На конференции выступят ведущие UX-дизайнеры и Frontend-тимлиды Яндекса, EPAM, AFFINAGE и JetStyle. Новички узнают, как можно за два года прокачаться до сеньора, а руководители студий посмотрят на опыт обучения сотрудников в других компаниях.
18:00 – 18:30 Игорь Яковлев, CEO AFFINAGE
При каких условиях Junior-frontend становится Senior'ом?
- Психологическая предрасположенность и психотип разработчика: как разговорить/раскрыть разработчика-интроверта и помочь ему сделать самоапгрейд.
- Знания по грейдам: Junior, Middle, Senior. Или почему джун в разных компаниях — это разные грейды?
- Достаточно ли роадмапа по знаниям? И почему скиллсет — все еще не панацея?
- Коммуникация и понимание процессов в зависимости от грейдов: как узнать о проблеме до того как она случится и вовремя «подстелить соломку».
- Как вырасти из джуна до сеньора за два года: где практиковаться, что изучать и когда брать более сложные задачи?
18:30 – 19:00 Илона Саркисова, Lead User Experience Designer EPAM
Развитие сильного дизайнера для проектной команды
- Должен ли дизайнер знать frontend?
- Какие проблемы на самом деле скрываются под этим вопросом и как мы решаем их в компании EPAM?
- Точки соприкосновения дизайнера и разрабочика, боли с обеих сторон.
- Курс по frontend: для кого, зачем, что изучается.
- Когда дизайнеру нужны frontend-знания: чек-лист по этапам дизайн-процесса.
19:00 – 19:30 Александр Шлейко, разработчик интерфейсов Яндекса, преподаватель в «Нетологии»
Больше работай — медленнее вырастешь. Как грамотно распределить свои силы, прокачаться и не перегореть
- Планирование полугодия в крупной компании. Непрерывная ротация сотрудников.
- Звездная карта при планировании команды. Почему выгоднее иметь широкий кругозор, нежели быть специалистом в одной или двух областях.
- Баланс между тем, чтобы перформить и узнавать.
- Продукт как фактор роста. Больше рискуешь — быстрее растешь? Экспериментальные проекты как шанс сделать рывок в развитии.
- Несправедливость мира. Быстрый бег как способ остаться на месте.
- Когда я вырасту? Почему лучше никогда не задавать этот вопрос. Рекламируйте не себя, а свой продукт.
- Техлид и менеджер: какие у них роли в моем росте?
- Менторство и найм. Зачем это мне и почему это учитывается в факторах роста?
19:30 – 20:00 Артем Аксенов, Scrum-мастер JetStyle
Как встраивать обучение новичков в производство?
- Плюсы найма «активных новичков». Практический лифт развития джунов.
- Как процесс масштабирования встраивается в стратегию развития компании или команды?
- Плоды трудов — почему джуны должны доставлять пользу на прод и участвовать в обсуждении с заказчиком.
- Сеньоры и миддлы — как сделать так, чтобы им стало важно и выгодно «взращивание» новичков?
- На регулярной основе выращиваем из джунов компетентных специалистов.
Горячие темы