Онлайн-конференция Design is Frontend

Программа посвящена развитию джуниора в синьоры: условия для роста в синьоры, развитие дизайнера для проектной команды, темпы роста и обучение на работе.



На конференции выступят ведущие UX-дизайнеры и Frontend-тимлиды Яндекса, EPAM, AFFINAGE и JetStyle. Новички узнают, как можно за два года прокачаться до сеньора, а руководители студий посмотрят на опыт обучения сотрудников в других компаниях.

18:00 – 18:30 Игорь Яковлев, CEO AFFINAGE

При каких условиях Junior-frontend становится Senior'ом?

Психологическая предрасположенность и психотип разработчика: как разговорить/раскрыть разработчика-интроверта и помочь ему сделать самоапгрейд.

Знания по грейдам: Junior, Middle, Senior. Или почему джун в разных компаниях — это разные грейды?

Достаточно ли роадмапа по знаниям? И почему скиллсет — все еще не панацея?

Коммуникация и понимание процессов в зависимости от грейдов: как узнать о проблеме до того как она случится и вовремя «подстелить соломку».

Как вырасти из джуна до сеньора за два года: где практиковаться, что изучать и когда брать более сложные задачи?

18:30 – 19:00 Илона Саркисова, Lead User Experience Designer EPAM

Развитие сильного дизайнера для проектной команды

Должен ли дизайнер знать frontend?

Какие проблемы на самом деле скрываются под этим вопросом и как мы решаем их в компании EPAM?

Точки соприкосновения дизайнера и разрабочика, боли с обеих сторон.

Курс по frontend: для кого, зачем, что изучается.

Когда дизайнеру нужны frontend-знания: чек-лист по этапам дизайн-процесса.

19:00 – 19:30 Александр Шлейко, разработчик интерфейсов Яндекса, преподаватель в «Нетологии»

Больше работай — медленнее вырастешь. Как грамотно распределить свои силы, прокачаться и не перегореть

Планирование полугодия в крупной компании. Непрерывная ротация сотрудников.

Звездная карта при планировании команды. Почему выгоднее иметь широкий кругозор, нежели быть специалистом в одной или двух областях.

Баланс между тем, чтобы перформить и узнавать.

Продукт как фактор роста. Больше рискуешь — быстрее растешь? Экспериментальные проекты как шанс сделать рывок в развитии.

Несправедливость мира. Быстрый бег как способ остаться на месте.

Когда я вырасту? Почему лучше никогда не задавать этот вопрос. Рекламируйте не себя, а свой продукт.

Техлид и менеджер: какие у них роли в моем росте?

Менторство и найм. Зачем это мне и почему это учитывается в факторах роста?

19:30 – 20:00 Артем Аксенов, Scrum-мастер JetStyle

Как встраивать обучение новичков в производство?

Плюсы найма «активных новичков». Практический лифт развития джунов.

Как процесс масштабирования встраивается в стратегию развития компании или команды?

Плоды трудов — почему джуны должны доставлять пользу на прод и участвовать в обсуждении с заказчиком.

Сеньоры и миддлы — как сделать так, чтобы им стало важно и выгодно «взращивание» новичков?

На регулярной основе выращиваем из джунов компетентных специалистов.

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