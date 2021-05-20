JavaScript fwdays’21 — это масштабная конференция от Fwdays, которая собирает JS разработчиков Украины и мира уже девятый год подряд. Как всегда, будет много полезной информации, интересных докладов, нетворкинга и общения. Событие состоится в субботу, 5 июня, а также ожидайте будние вечера с прямыми эфирами.

Конференция доступна к просмотру в бесплатной версии в день проведения, или же в расширенной — с дополнительными форматами, доступом к видео сразу после завершения ивента, Q&A со спикерами, частным чатом участников и Afterparty.