ZeroNights 2021

ZeroNights – это ежегодная международная конференция, посвященная практическим аспектам информационной безопасности.

Аудитория: технические специалисты, администраторы, руководители и сотрудники служб ИБ, пентестеры, программисты и все те, кто интересуется прикладными аспектами отрасли.

Программа ZeroNights включает только достойнейшие доклады, представленные признанными экспертами-практиками информационной безопасности, о редких, ранее неизвестных и самых изощренных приемах взлома систем хакерами, об актуальнейших проблемах ИБ и методах противодействия угрозам.

Формат конференции:

Впервые зашифрованная в названии концепция ZeroNights воплощена настолько точно: лето, Петербург, белые ночи.

Участников ждет насыщенный день: эксклюзивные выступления, тематические конкурсы, долгожданная встреча с единомышленниками.

Чтобы вы испытали полное погружение и не отрывались от развития событий, организаторы решили не ставить программу на паузу – кафе и бары площадки будут обеспечивать участников питанием и напитками нон-стоп.

С системой CFP вы можете познакомиться на сайте. При необходимости оргкомитет поможет докладчикам подготовить самое хардкорное выступление! Не пропустите дедлайн подачи заявок — 15 мая 2021. Принимаются преимущественно заявки на офлайн-выступления.

Сайт конференции.