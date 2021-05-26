Двухдневный тренинг по риторике (ораторском мастерству)

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Мы рады пригласить Вас на двухдневный тренинг по ораторскому мастерству с Ольгой Баевой.
Ольга Баева - руководитель Центра общения «Диалог», психолог, профессиональный преподаватель риторики, тренер спикеров проекта «ТЕДх Минск» и «ТЕД-х Niamiha».
На тренинге мы узнаем больше о силе голоса и его влиянии в бизнес-среде, речевом имидже и его связи с уверенностью в себе. А еще попрактикуемся в подготовке к публичным выступлениям.
--Дата? Это двухдневный тренинг - 29 мая и 5 июня.
--Время? Начало в 14:00
--Место? Центр города, ст. м. Немига, пл. Свободы 17*.
--Длительность? Две субботы подряд в течении 3 часов мы будем прокачивать навыки ораторского мастерства. Предусмотрены кофепаузы.
--Стоимость? Это, как и любое другое мероприятие ZBORKA WOMEN, проходит бесплатно.
Обязательно записывайтесь
Количество мест ограничено. Форма регистрации - https://forms.gle/ncPkXtSu69ZMs7Jb9
Ждем вас!
*Вход в ZBORKA Labs находится на лестнице, которая ведет от Бургер Кинга в сторону пл. Свободы. Прямо посередине лестницы есть кафе, в которое нужно зайти. И уже в кафе вы найдете вход в пространство (да, звучит сложно и смахивает на “Найти вход в Нарнию” :) именно поэтому мы встречаем всех наших гостей. А так же, если остались вопросы - смело набирайте +375297005080.
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