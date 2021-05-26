Двухдневный тренинг по риторике (ораторском мастерству)

Мы рады пригласить Вас на двухдневный тренинг по ораторскому мастерству с Ольгой Баевой.

Ольга Баева - руководитель Центра общения «Диалог», психолог, профессиональный преподаватель риторики, тренер спикеров проекта «ТЕДх Минск» и «ТЕД-х Niamiha».

На тренинге мы узнаем больше о силе голоса и его влиянии в бизнес-среде, речевом имидже и его связи с уверенностью в себе. А еще попрактикуемся в подготовке к публичным выступлениям.

--Дата? Это двухдневный тренинг - 29 мая и 5 июня.

--Время? Начало в 14:00

--Место? Центр города, ст. м. Немига, пл. Свободы 17*.

--Длительность? Две субботы подряд в течении 3 часов мы будем прокачивать навыки ораторского мастерства. Предусмотрены кофепаузы.

--Стоимость? Это, как и любое другое мероприятие ZBORKA WOMEN, проходит бесплатно.

Обязательно записывайтесь

Количество мест ограничено. Форма регистрации - https://forms.gle/ncPkXtSu69ZMs7Jb9

Ждем вас!