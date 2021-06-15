EPAM Projects Insider: Embedded, Standalone and IoT Delivery

22 июня подключайся онлайн к EPAM Projects Insider и познакомься с нашим крупнейшим департаментом разработки – Embedded, Standalone and IoT Delivery (ESID).

ESID – подразделение EPAM, где реализуются проекты полного цикла от концепции до физического прототипа и серийного производства.

В программе 3 стрима (Python: Development и Test Automation, Go Lang, Ruby) и 15 докладов. На мероприятии наши опытные инженеры:

-- Расскажут, какие возможности предлагает департамент ESID

-- Поделятся своим опытом в индустрии

-- Познакомят с нашими проектами и интересными решениями

Хотите стать частью команды EPAM? С 23 по 30 июня на EPAM Hiring Week каждый сможет пройти интервью с рекрутерами и техническими специалистами. Заявку на участие отправляйте по ссылке: https://epa.ms/esid-hw