EPAM Mobile Hiring Week

C 21 по 25 июня приглашаем опытных мобильных разработчиков на Mobile Hiring Week.

Если тебе нравится создавать элегантные решения для сложных задач, ты увлечен своим делом, любопытен и настойчив – присоединяйся к команде мобильной разработки EPAM и получай двойную зарплату в первый месяц работы.

Участие в Hiring Week – это возможность получить Job Offer в течение суток после успешного прохождения технического интервью и самостоятельно определить локацию для дальнейшей работы: Беларусь, Польша, Литва или Грузия.

5 шагов, чтобы стать частью команды EPAM:

-- Оставь заявку по ссылке - https://epa.ms/mobile-hw-calendar

-- Выбери удобную дату и время интервью

-- Дождись обратной связи от рекрутера

-- Пройди техническое собеседование

-- Получи Job Offer и бонус после присоединения к команде