TestCon Moscow 2021

В этом году TestCon Moscow пройдет в гибридном формате: вы сможете посещать мастер-классы и слушать доклады офлайн или онлайн – на ваше усмотрение. Часть спикеров поделится своими знаниями очно, а некоторые сделают это онлайн.

Однако вы сможете взаимодействовать с ними в любом выбранном вами формате! Конференция на месте будет проводиться с соблюдением всех необходимых требований гигиены и дистанции, поэтому количество билетов на очную часть конференции может быть ограничено в соответствии с требованиями.

Мы знаем, что у вас могут быть сомнения, состоится ли конференция. Если внешние факторы и законы позволят, мы обязательно сделаем офлайн-версию (онлайн состоится 100%).

Понимаем, что в настоящее время принять решение трудно, особенно когда речь идет о бронировании офлайн билета. Поэтому напоминаем вам, что вы можете конвертировать свой офлайн билет в онлайн и наоборот.