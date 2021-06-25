Дата проведения:
с 16.09.2021 по 17.09.2021
Место проведения:
Платно
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Saint TeamLead Conf — профессиональная конференция только для тимлидов.
В этот раз мы решили поделить темы конференции на несколько больших тематических блоков. С одной стороны это позволит более точно понимать, в какой блок ваша тема наиболее подходит, с другой стороны, часто сложно выбрать конкретную тему, ведь в работе всё очень сильно пересекается.
База
- Коммуникация. Важнейший базовый скил, не так ли? Коммуникация вверх и вниз. Что от тебя хочет руководитель? Что ты хочешь от коллег и членов команды? Как накапливать знания в этой области? А правда театральные кружки помогают? Организация совещаний (митинги, ретроспективы, ревью и пр.), организация межкомандного взаимодействия. Горизонтальный и вертикальный обмен информацией.
- Работа с командой. Делегирование, мотивация, отношения с сотрудниками, команда как ресурс, управление командой, командообразование, вход в новую команду, выход из команды, макро- и микроменеджмент.
- Инструментарий тимлида. Тайм-менеджмент. Трекинг задач и результатов. Средства взаимодействия внутри команды и за её пределами. Что изменилось в инструментарии в силу новых удаленных обстоятельств? Все ли инструменты сохранили свою эффективность? А может, появились новые?
Кругозор
- Альтернативные подходы к управлению. Опыт применения различных управленческих подходов, отличных от распространённых. Методологии разработки? Организационные структуры? Техники взаимодействия с бизнесом.
- Истории известных компаний. Опыт решения различных управленческих задач. Примеры успешных и неуспешных исходов. Изменение оргструктуры, методологии на уровне организации.
- Взгляд не из IT. Рассказы о задачах и подходах к их решению от неIT-тимлидов. Что помогает справляться с обязанностями, а что мешает. Взгляд на IT со стороны бизнеса. Что помогает и что мешает взаимодействовать с IT.
Оптимизируй себя
- Карьера, рост и развитие. Из тимлида в архитектора, в руководителя разработки, в СТО. Или, например, в смежную область. Истории тех, кто прошёл, и тех, кто только перешёл черту. А может быть, тех, кто вернулся назад. Личные цели, стили управления, как готовиться к переходу на другой уровень, а нужен ли переход?
- Сложные управленческие задачи. Работа со сложными сотрудниками, развитие и мотивация команды, когда на себя не хватает времени, борьба с выгоранием, конфликты, сложные руководители и т.д.
- Атипичные софт-скилы. Мы привыкли говорить про коммуникации, управление временем, эмоциональный интеллект и т.д. Но софт-скилов гораздо больше, возможно, найдутся те, на которые не принято обращать внимание, но их развитие сильно упрощает жизнь тимлида.
Оптимизируй свою команду
- Выход из карантина. Про то, как выйти на карантин, как организовать работу на удаленке, когда команда всегда работала в офисе, сказано уже очень многое. Теперь пришло время собирать камни и поговорить о том, как вернуться в офис, когда очень не хочется, какие изменения в процессах и командах сохранятся, а какие с возвращением в офис канут в Лету.
- Трансформационные изменения в людях и командах. Всё про серьёзные изменения в процессах команды: смена методологии разработки, адаптация к серьезным изменениям бизнес-процессов, переход от функциональных подразделений к продуктовым командам, изменение подходов к оценке и планированию, мутации командных ритуалов и т.д. Как, кто, когда: проблемы, решения, адаптация к новым реалиям, что помогает переживать изменения более осознанно и спокойно. Как быть, если команда отвергает изменения?
- Команда не команда. Аутстаффинг внешний и внутренний: когда нет прямой возможности влиять на привычные факторы. Подходы к управлению такими командами, мотивация и вовлечение таких сотрудников.
- Организация неформального общения. Внутренние митапы, техтолки, построение внутренних комьюнити, взаимодействие внутренних и внешних комьюнити через опен-сорс, хакатон, например, привлечение интереса к бренду, мотивация делиться знаниями (хабр, конференции и пр.).
- Менторство и развитие команды. Групповая и индивидуальная работа над развитием хард- и софт-скилов. Онбординг. Сопровождение карьерного и профессионального роста. Подходы, техники, проблемы и решения.
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