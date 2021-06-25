Saint TeamLead Conf — профессиональная конференция только для тимлидов.

В этот раз мы решили поделить темы конференции на несколько больших тематических блоков. С одной стороны это позволит более точно понимать, в какой блок ваша тема наиболее подходит, с другой стороны, часто сложно выбрать конкретную тему, ведь в работе всё очень сильно пересекается.

База

Коммуникация. Важнейший базовый скил, не так ли? Коммуникация вверх и вниз. Что от тебя хочет руководитель? Что ты хочешь от коллег и членов команды? Как накапливать знания в этой области? А правда театральные кружки помогают? Организация совещаний (митинги, ретроспективы, ревью и пр.), организация межкомандного взаимодействия. Горизонтальный и вертикальный обмен информацией. Работа с командой. Делегирование, мотивация, отношения с сотрудниками, команда как ресурс, управление командой, командообразование, вход в новую команду, выход из команды, макро- и микроменеджмент. Инструментарий тимлида. Тайм-менеджмент. Трекинг задач и результатов. Средства взаимодействия внутри команды и за её пределами. Что изменилось в инструментарии в силу новых удаленных обстоятельств? Все ли инструменты сохранили свою эффективность? А может, появились новые?

Кругозор

Альтернативные подходы к управлению. Опыт применения различных управленческих подходов, отличных от распространённых. Методологии разработки? Организационные структуры? Техники взаимодействия с бизнесом. Истории известных компаний. Опыт решения различных управленческих задач. Примеры успешных и неуспешных исходов. Изменение оргструктуры, методологии на уровне организации. Взгляд не из IT. Рассказы о задачах и подходах к их решению от неIT-тимлидов. Что помогает справляться с обязанностями, а что мешает. Взгляд на IT со стороны бизнеса. Что помогает и что мешает взаимодействовать с IT.

Оптимизируй себя

Карьера, рост и развитие. Из тимлида в архитектора, в руководителя разработки, в СТО. Или, например, в смежную область. Истории тех, кто прошёл, и тех, кто только перешёл черту. А может быть, тех, кто вернулся назад. Личные цели, стили управления, как готовиться к переходу на другой уровень, а нужен ли переход? Сложные управленческие задачи. Работа со сложными сотрудниками, развитие и мотивация команды, когда на себя не хватает времени, борьба с выгоранием, конфликты, сложные руководители и т.д. Атипичные софт-скилы. Мы привыкли говорить про коммуникации, управление временем, эмоциональный интеллект и т.д. Но софт-скилов гораздо больше, возможно, найдутся те, на которые не принято обращать внимание, но их развитие сильно упрощает жизнь тимлида.

Оптимизируй свою команду