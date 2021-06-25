Saint TeamLead Conf

Дата проведения: 

с 16.09.2021 по 17.09.2021

Место проведения: 

Платно

Saint TeamLead Conf — профессиональная конференция только для тимлидов.

В этот раз мы решили поделить темы конференции на несколько больших тематических блоков. С одной стороны это позволит более точно понимать, в какой блок ваша тема наиболее подходит, с другой стороны, часто сложно выбрать конкретную тему, ведь в работе всё очень сильно пересекается.

 

База

  1. Коммуникация. Важнейший базовый скил, не так ли? Коммуникация вверх и вниз. Что от тебя хочет руководитель? Что ты хочешь от коллег и членов команды? Как накапливать знания в этой области? А правда театральные кружки помогают? Организация совещаний (митинги, ретроспективы, ревью и пр.), организация межкомандного взаимодействия. Горизонтальный и вертикальный обмен информацией.
  2. Работа с командой. Делегирование, мотивация, отношения с сотрудниками, команда как ресурс, управление командой, командообразование, вход в новую команду, выход из команды, макро- и микроменеджмент.
  3. Инструментарий тимлида. Тайм-менеджмент. Трекинг задач и результатов. Средства взаимодействия внутри команды и за её пределами. Что изменилось в инструментарии в силу новых удаленных обстоятельств? Все ли инструменты сохранили свою эффективность? А может, появились новые?
 

 

Кругозор

  1. Альтернативные подходы к управлению. Опыт применения различных управленческих подходов, отличных от распространённых. Методологии разработки? Организационные структуры? Техники взаимодействия с бизнесом.
  2. Истории известных компаний. Опыт решения различных управленческих задач. Примеры успешных и неуспешных исходов. Изменение оргструктуры, методологии на уровне организации.
  3. Взгляд не из IT. Рассказы о задачах и подходах к их решению от неIT-тимлидов. Что помогает справляться с обязанностями, а что мешает. Взгляд на IT со стороны бизнеса. Что помогает и что мешает взаимодействовать с IT.

 

Оптимизируй себя

  1. Карьера, рост и развитие. Из тимлида в архитектора, в руководителя разработки, в СТО. Или, например, в смежную область. Истории тех, кто прошёл, и тех, кто только перешёл черту. А может быть, тех, кто вернулся назад. Личные цели, стили управления, как готовиться к переходу на другой уровень, а нужен ли переход?
  2. Сложные управленческие задачи. Работа со сложными сотрудниками, развитие и мотивация команды, когда на себя не хватает времени, борьба с выгоранием, конфликты, сложные руководители и т.д.
  3. Атипичные софт-скилы. Мы привыкли говорить про коммуникации, управление временем, эмоциональный интеллект и т.д. Но софт-скилов гораздо больше, возможно, найдутся те, на которые не принято обращать внимание, но их развитие сильно упрощает жизнь тимлида.

 

Оптимизируй свою команду

  1. Выход из карантина. Про то, как выйти на карантин, как организовать работу на удаленке, когда команда всегда работала в офисе, сказано уже очень многое. Теперь пришло время собирать камни и поговорить о том, как вернуться в офис, когда очень не хочется, какие изменения в процессах и командах сохранятся, а какие с возвращением в офис канут в Лету.
  2. Трансформационные изменения в людях и командах. Всё про серьёзные изменения в процессах команды: смена методологии разработки, адаптация к серьезным изменениям бизнес-процессов, переход от функциональных подразделений к продуктовым командам, изменение подходов к оценке и планированию, мутации командных ритуалов и т.д. Как, кто, когда: проблемы, решения, адаптация к новым реалиям, что помогает переживать изменения более осознанно и спокойно. Как быть, если команда отвергает изменения?
  3. Команда не команда. Аутстаффинг внешний и внутренний: когда нет прямой возможности влиять на привычные факторы. Подходы к управлению такими командами, мотивация и вовлечение таких сотрудников.
  4. Организация неформального общения. Внутренние митапы, техтолки, построение внутренних комьюнити, взаимодействие внутренних и внешних комьюнити через опен-сорс, хакатон, например, привлечение интереса к бренду, мотивация делиться знаниями (хабр, конференции и пр.).
  5. Менторство и развитие команды. Групповая и индивидуальная работа над развитием хард- и софт-скилов. Онбординг. Сопровождение карьерного и профессионального роста. Подходы, техники, проблемы и решения.
Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!