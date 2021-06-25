VII ежегодная конференция по нагрузочному тестированию

Дата проведения: 

16.09.2021

Место проведения: 

Платно

16 сентября 2021 года в Москве состоится 7-я одна из крупнейших конференций по нагрузочному тестированию.

 

Кому будет интересно:

  • Ведущие инженеры в области нагрузочного тестирования
  • Разработчики высокопроизводительных приложений
  • Руководители ИТ-департаментов
  • Менеджеры проектов в ИТ-компаниях
  • Инженеры по производительности

 

 

Что Вы узнаете:

  • Последние новости из области нагрузочного тестирования
  • Как решать проблемы высокопроизводительных систем
  • Оригинальные технологические подходы к процессу тестирования производительности  ИТ-систем 
  • Новые методики и свежие идеи для повышения отказоустойчивости ИТ-систем
  • Успешные практические советы и кейсы
  • Современные технологии нагрузочного тестирования
  • Новые тенденции нагрузочного тестирования

 

Что Вы получите:

  • Узнаете, как повышать производительность ИТ-систем и эффективность бизнеса 
  • Практический опыт при участии в мастер-классах
  • Нетворкинг

 

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