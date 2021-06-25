VII ежегодная конференция по нагрузочному тестированию

16 сентября 2021 года в Москве состоится 7-я одна из крупнейших конференций по нагрузочному тестированию.

Кому будет интересно:

Ведущие инженеры в области нагрузочного тестирования

Разработчики высокопроизводительных приложений

Руководители ИТ-департаментов

Менеджеры проектов в ИТ-компаниях

Инженеры по производительности

Что Вы узнаете:

Последние новости из области нагрузочного тестирования

Как решать проблемы высокопроизводительных систем

Оригинальные технологические подходы к процессу тестирования производительности ИТ-систем

Новые методики и свежие идеи для повышения отказоустойчивости ИТ-систем

Успешные практические советы и кейсы

Современные технологии нагрузочного тестирования

Новые тенденции нагрузочного тестирования

Что Вы получите:

Узнаете, как повышать производительность ИТ-систем и эффективность бизнеса

Практический опыт при участии в мастер-классах

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