VII ежегодная конференция по нагрузочному тестированию

Дата проведения:
16.09.2021
Место проведения:
Платно
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16 сентября 2021 года в Москве состоится 7-я одна из крупнейших конференций по нагрузочному тестированию.
Кому будет интересно:
- Ведущие инженеры в области нагрузочного тестирования
- Разработчики высокопроизводительных приложений
- Руководители ИТ-департаментов
- Менеджеры проектов в ИТ-компаниях
- Инженеры по производительности
Что Вы узнаете:
- Последние новости из области нагрузочного тестирования
- Как решать проблемы высокопроизводительных систем
- Оригинальные технологические подходы к процессу тестирования производительности ИТ-систем
- Новые методики и свежие идеи для повышения отказоустойчивости ИТ-систем
- Успешные практические советы и кейсы
- Современные технологии нагрузочного тестирования
- Новые тенденции нагрузочного тестирования
Что Вы получите:
- Узнаете, как повышать производительность ИТ-систем и эффективность бизнеса
- Практический опыт при участии в мастер-классах
- Нетворкинг
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