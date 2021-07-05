Cеминар на тему тайм-менеджмента

7 июля в 18:30 пройдет семинар на тему тайм-менеджмента. Спикер — Анастасия Павленко.

Анастасия Павленко — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, ментор. Преподаватель доступных бизнес-знаний, бизнес-тренер, коуч, ментор. Является сертифицированным коучем (сертификат ICTA, 200 часов консультирования). Курирует несколько благотворительных образовательных проектов для многодетных мам и мам в декрете.



На ивенте эксперт поднимет две важные темы:

-тайм-менеджмент и планирование рабочего времени и задач;

-баланс в распределении времени между работой и семьей.

Место проведения: Zborka Labs (пл Свободы, 17).



Длительность мероприятия - 1 час.



Ссылка для регистрации - https://forms.gle/iJTxGWL7NFAPAb8m6