Cеминар на тему тайм-менеджмента

Дата проведения: 

07.07.2021

Место проведения: 

Бесплатно

7 июля в 18:30 пройдет семинар на тему тайм-менеджмента. Спикер — Анастасия Павленко.

Анастасия Павленко — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, ментор. Преподаватель доступных бизнес-знаний, бизнес-тренер, коуч, ментор. Является сертифицированным коучем (сертификат ICTA, 200 часов консультирования). Курирует несколько благотворительных образовательных проектов для многодетных мам и мам в декрете.

На ивенте эксперт поднимет две важные темы:
-тайм-менеджмент и планирование рабочего времени и задач;
-баланс в распределении времени между работой и семьей.

Место проведения: Zborka Labs (пл Свободы, 17).

Длительность мероприятия - 1 час.

Ссылка для регистрации - https://forms.gle/iJTxGWL7NFAPAb8m6

 
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