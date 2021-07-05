Cеминар на тему тайм-менеджмента

Дата проведения:
07.07.2021
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
Анастасия Павленко — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, ментор. Преподаватель доступных бизнес-знаний, бизнес-тренер, коуч, ментор. Является сертифицированным коучем (сертификат ICTA, 200 часов консультирования). Курирует несколько благотворительных образовательных проектов для многодетных мам и мам в декрете.
Место проведения: Zborka Labs (пл Свободы, 17).
7 июля в 18:30 пройдет семинар на тему тайм-менеджмента. Спикер — Анастасия Павленко.
Анастасия Павленко — бизнес-тренер, сертифицированный коуч, ментор. Преподаватель доступных бизнес-знаний, бизнес-тренер, коуч, ментор. Является сертифицированным коучем (сертификат ICTA, 200 часов консультирования). Курирует несколько благотворительных образовательных проектов для многодетных мам и мам в декрете.
На ивенте эксперт поднимет две важные темы:
-тайм-менеджмент и планирование рабочего времени и задач;
-баланс в распределении времени между работой и семьей.
Место проведения: Zborka Labs (пл Свободы, 17).
Длительность мероприятия - 1 час.
Ссылка для регистрации - https://forms.gle/iJTxGWL7NFAPAb8m6
Горячие темы