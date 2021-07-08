Онлайн-дискуссия “Как изменилась глобальная IT-индустрия”

Дата проведения: 

15.07.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Пора поговорить, как изменился IT мир: отношение к удаленке, рынок IT-образования, ценности разработчиков, требования работодателей, технологии.

 

Обсудим:

Как за последние 2 года изменился рынок для IT-бизнеса

  • Какие компании умерли? Какие родились?
  • Как на бизнес повлияла удаленка?
  • Эффективность выросла или снизилась в конечном итоге?

Как изменился рынок для разработчиков

  • Спрос на разработчиков тот же или стал выше/ниже?
  • Как изменился рынок для новичков? А для опытных разработчиков?
  • Каковы новые требуемые навыки?

Как изменилась девелоперская культура и отношение к работе

  • Изменились ли ценности разработчиков? Стали ли иначе выбирать работодателя?
  • Нашли пресловутый Work & life balance на удаленке?

Какие еще перемены будем наблюдать

 

Спикеры

  • Леонид Игольник. Инвестор, AtomicJar. Бизнес-ангел из Кремниевой Долины, эксперт по управлению инженерами и инженерией, ментор, спикер конференций.
  • Марина Хомич. Ex-HR Director, Viber Belarus. Рекрутер, HR, карьерный и HR-консультант.
  • Орхан Гасымов. Head of Technology Office, GlobalLogic 18 лет в IT-индустрии, эксперт в дизайне архитектур, развитии продукта и инженерии.
  • Александр Титов. Управляющий партнер, Express42 Организатор сообщества DevOps Mosсow, спикер конференций.

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Техпора - серия онлайн-дискуссий с лидерами IT–индустрии.

Будем рады видеть вас среди участников.

 

 
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