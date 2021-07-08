Онлайн-дискуссия “Как изменилась глобальная IT-индустрия”

Пора поговорить, как изменился IT мир: отношение к удаленке, рынок IT-образования, ценности разработчиков, требования работодателей, технологии.

Обсудим:

Как за последние 2 года изменился рынок для IT-бизнеса

Какие компании умерли? Какие родились?

Как на бизнес повлияла удаленка?

Эффективность выросла или снизилась в конечном итоге?

Как изменился рынок для разработчиков

Спрос на разработчиков тот же или стал выше/ниже?

Как изменился рынок для новичков? А для опытных разработчиков?

Каковы новые требуемые навыки?

Как изменилась девелоперская культура и отношение к работе

Изменились ли ценности разработчиков? Стали ли иначе выбирать работодателя?

Нашли пресловутый Work & life balance на удаленке?

Какие еще перемены будем наблюдать

Спикеры

Леонид Игольник. Инвестор, AtomicJar. Бизнес-ангел из Кремниевой Долины, эксперт по управлению инженерами и инженерией, ментор, спикер конференций.

Инвестор, AtomicJar. Бизнес-ангел из Кремниевой Долины, эксперт по управлению инженерами и инженерией, ментор, спикер конференций. Марина Хомич . Ex-HR Director, Viber Belarus. Рекрутер, HR, карьерный и HR-консультант.

Ex-HR Director, Viber Belarus. Рекрутер, HR, карьерный и HR-консультант. Орхан Гасымов. Head of Technology Office, GlobalLogic 18 лет в IT-индустрии, эксперт в дизайне архитектур, развитии продукта и инженерии.

Head of Technology Office, GlobalLogic 18 лет в IT-индустрии, эксперт в дизайне архитектур, развитии продукта и инженерии. Александр Титов. Управляющий партнер, Express42 Организатор сообщества DevOps Mosсow, спикер конференций.

Регистрация

Техпора - серия онлайн-дискуссий с лидерами IT–индустрии.

Будем рады видеть вас среди участников.