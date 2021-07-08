Онлайн-дискуссия “Как изменилась глобальная IT-индустрия”

Дата проведения:
15.07.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Пора поговорить, как изменился IT мир: отношение к удаленке, рынок IT-образования, ценности разработчиков, требования работодателей, технологии.
Обсудим:
Как за последние 2 года изменился рынок для IT-бизнеса
- Какие компании умерли? Какие родились?
- Как на бизнес повлияла удаленка?
- Эффективность выросла или снизилась в конечном итоге?
Как изменился рынок для разработчиков
- Спрос на разработчиков тот же или стал выше/ниже?
- Как изменился рынок для новичков? А для опытных разработчиков?
- Каковы новые требуемые навыки?
Как изменилась девелоперская культура и отношение к работе
- Изменились ли ценности разработчиков? Стали ли иначе выбирать работодателя?
- Нашли пресловутый Work & life balance на удаленке?
Какие еще перемены будем наблюдать
Спикеры
- Леонид Игольник. Инвестор, AtomicJar. Бизнес-ангел из Кремниевой Долины, эксперт по управлению инженерами и инженерией, ментор, спикер конференций.
- Марина Хомич. Ex-HR Director, Viber Belarus. Рекрутер, HR, карьерный и HR-консультант.
- Орхан Гасымов. Head of Technology Office, GlobalLogic 18 лет в IT-индустрии, эксперт в дизайне архитектур, развитии продукта и инженерии.
- Александр Титов. Управляющий партнер, Express42 Организатор сообщества DevOps Mosсow, спикер конференций.
Техпора - серия онлайн-дискуссий с лидерами IT–индустрии.
Будем рады видеть вас среди участников.
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