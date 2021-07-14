Онлайн-дискуссия "Кривая хайпа и IT-технологии сегодня и в ближайшие 5 лет"

Пандемия и удаленка повлияли и на рынок технологий, и на рынок IT-продуктов.

А Gartner тем временем назвал тренды, которые будут двигать инновацию в IT в ближайшее десятилетие.

Встретимся, чтобы обсудить:

Как изменился рынок технологий?

Как пандемия и удаленка повлияли на рынок технологий?

Останутся ли с нами практики и технологии, появившиеся в пандемию, или увидим "эффект клабхауса"?

Emerge technologies и наше среднесрочное будущее. Что самые передовые стартапы предлагают сейчас и чем будем пользоваться через год-два.

Каковы 5 технологических трендов согласно Гартнеру и что они принесут?

Digital me (Цифровое «я»)

Компонуемая (составная) архитектура

Формативный Искусственный Интеллект

Алгоритмическое доверие

«Не только кремний»

Что со всем этим делать рядовому разработчику?

Во что инвестировать свое время на обучение?

Наши гости:

Валентин Завадский - CEO Rubyroid Labs, Community Leader at Minsk.rb, Co-host at ProConf Podcast

- CEO Rubyroid Labs, Community Leader at Minsk.rb, Co-host at ProConf Podcast Никита Липский - Ведущий инженер ключевых проектов в Новосибирском исследовательском центре Huawei

- Ведущий инженер ключевых проектов в Новосибирском исследовательском центре Huawei Роман Бугаев - Chief Technology Officer (CTO) во Flo Period Tracker App

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