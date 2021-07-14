Онлайн-дискуссия "Кривая хайпа и IT-технологии сегодня и в ближайшие 5 лет"

Дата проведения:
22.07.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Пандемия и удаленка повлияли и на рынок технологий, и на рынок IT-продуктов.
А Gartner тем временем назвал тренды, которые будут двигать инновацию в IT в ближайшее десятилетие.
Встретимся, чтобы обсудить:
Как изменился рынок технологий?
- Как пандемия и удаленка повлияли на рынок технологий?
- Останутся ли с нами практики и технологии, появившиеся в пандемию, или увидим "эффект клабхауса"?
- Emerge technologies и наше среднесрочное будущее. Что самые передовые стартапы предлагают сейчас и чем будем пользоваться через год-два.
Каковы 5 технологических трендов согласно Гартнеру и что они принесут?
- Digital me (Цифровое «я»)
- Компонуемая (составная) архитектура
- Формативный Искусственный Интеллект
- Алгоритмическое доверие
- «Не только кремний»
Что со всем этим делать рядовому разработчику?
- Во что инвестировать свое время на обучение?
Наши гости:
- Валентин Завадский - CEO Rubyroid Labs, Community Leader at Minsk.rb, Co-host at ProConf Podcast
- Никита Липский - Ведущий инженер ключевых проектов в Новосибирском исследовательском центре Huawei
- Роман Бугаев - Chief Technology Officer (CTO) во Flo Period Tracker App
Будем рады видеть вас среди участников.
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