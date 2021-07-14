Онлайн-дискуссия "Кривая хайпа и IT-технологии сегодня и в ближайшие 5 лет"

Дата проведения: 

22.07.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Пандемия и удаленка повлияли и на рынок технологий, и на рынок IT-продуктов. 

А Gartner тем временем назвал тренды, которые будут двигать инновацию в IT в ближайшее десятилетие.

 

Встретимся, чтобы обсудить:

Как изменился рынок технологий?

 
  • Как пандемия и удаленка повлияли на рынок технологий?
  • Останутся ли с нами практики и технологии, появившиеся в пандемию, или увидим "эффект клабхауса"?
  • Emerge technologies и наше среднесрочное будущее. Что самые передовые стартапы предлагают сейчас и чем будем пользоваться через год-два.

Каковы 5 технологических трендов согласно Гартнеру и что они принесут?

  • Digital me (Цифровое «я»)
  • Компонуемая (составная) архитектура
  • Формативный Искусственный Интеллект
  • Алгоритмическое доверие
  • «Не только кремний»

Что со всем этим делать рядовому разработчику?

  • Во что инвестировать свое время на обучение?

 

Наши гости:

  • Валентин Завадский - CEO Rubyroid Labs, Community Leader at Minsk.rb, Co-host at ProConf Podcast
  • Никита Липский - Ведущий инженер ключевых проектов в Новосибирском исследовательском центре Huawei
  • Роман Бугаев - Chief Technology Officer (CTO) во Flo Period Tracker App

 

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    Будем рады видеть вас среди участников.

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