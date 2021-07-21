EPAM Java Hiring Weeks

Дата проведения: 

с 28.07.2021 по 11.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

С 28 июля по 11 августа EPAM проведет Java Hiring Weeks.

Приглашаем опытных инженеров, которые виртуозно находят эффективные решения сложных технических задач, принять участие в Hiring Weeks и получить возможность присоединиться к команде EPAM в Беларуси, Литве, Грузии или Польше. После успешного прохождения технического интервью у вас будет возможность самостоятельно выбрать локацию оффера и формат работы, а также получить стартовый бонус в размере одной зарплаты.

Чтобы стать частью команды EPAM вам нужно:

-- Выбрать удобную дату и время для интервью
-- Дождаться обратной связи от рекрутеров
-- Успешно пройти техническое собеседование
-- Получить Job Offer и стартовый бонус

Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.

 
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