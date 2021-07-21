EPAM Java Hiring Weeks

Дата проведения:
с 28.07.2021 по 11.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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С 28 июля по 11 августа EPAM проведет Java Hiring Weeks.
С 28 июля по 11 августа EPAM проведет Java Hiring Weeks.
Приглашаем опытных инженеров, которые виртуозно находят эффективные решения сложных технических задач, принять участие в Hiring Weeks и получить возможность присоединиться к команде EPAM в Беларуси, Литве, Грузии или Польше. После успешного прохождения технического интервью у вас будет возможность самостоятельно выбрать локацию оффера и формат работы, а также получить стартовый бонус в размере одной зарплаты.
Чтобы стать частью команды EPAM вам нужно:
-- Выбрать удобную дату и время для интервью
-- Дождаться обратной связи от рекрутеров
-- Успешно пройти техническое собеседование
-- Получить Job Offer и стартовый бонус
Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.
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