EPAM Java Hiring Weeks

С 28 июля по 11 августа EPAM проведет Java Hiring Weeks.



Приглашаем опытных инженеров, которые виртуозно находят эффективные решения сложных технических задач, принять участие в Hiring Weeks и получить возможность присоединиться к команде EPAM в Беларуси, Литве, Грузии или Польше. После успешного прохождения технического интервью у вас будет возможность самостоятельно выбрать локацию оффера и формат работы, а также получить стартовый бонус в размере одной зарплаты.



Чтобы стать частью команды EPAM вам нужно:



-- Выбрать удобную дату и время для интервью

-- Дождаться обратной связи от рекрутеров

-- Успешно пройти техническое собеседование

-- Получить Job Offer и стартовый бонус



Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.