Cloud Mini-Series: GCP

Дата проведения: 

05.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Заключительная серия мероприятий, посвященного облачным технологиям, уже близко.

В данной серии мы поговорим про облачного провайдера GCP в формате воркшоп.

Программа Cloud Mini-Series: GCP
18:30 - 18:40 Приветственное слово
18:40 - 20:50 Maxim Zhvirblya (EPAM), "Service monitoring and the SLO API in Google Cloud"
20:50 - 21:00 Заключительное слово

Воркшоп будет проходить на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет выслана всем участникам за день до начала)

Не забудь зарегистрироваться на платформе community-z.com.

 

Будем рады видеть тебя на нашем воркшопе 05 августа в 18:30.

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