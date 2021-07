Заключительная серия мероприятий, посвященного облачным технологиям, уже близко.

В данной серии мы поговорим про облачного провайдера GCP в формате воркшоп.

Программа Cloud Mini-Series: GCP

18:30 - 18:40 Приветственное слово

18:40 - 20:50 Maxim Zhvirblya (EPAM), "Service monitoring and the SLO API in Google Cloud"

20:50 - 21:00 Заключительное слово

Воркшоп будет проходить на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет выслана всем участникам за день до начала)

Не забудь зарегистрироваться на платформе community-z.com.

Будем рады видеть тебя на нашем воркшопе 05 августа в 18:30.