Дата проведения:
05.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Программа Cloud Mini-Series: GCP
Заключительная серия мероприятий, посвященного облачным технологиям, уже близко.
В данной серии мы поговорим про облачного провайдера GCP в формате воркшоп.
Программа Cloud Mini-Series: GCP
18:30 - 18:40 Приветственное слово
18:40 - 20:50 Maxim Zhvirblya (EPAM), "Service monitoring and the SLO API in Google Cloud"
20:50 - 21:00 Заключительное слово
Воркшоп будет проходить на платформе Zoom. Ссылка на трансляцию будет выслана всем участникам за день до начала)
Не забудь зарегистрироваться на платформе community-z.com.
Будем рады видеть тебя на нашем воркшопе 05 августа в 18:30.
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