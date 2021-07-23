ZeroNights 2021

Десятая международная конференция ZeroNights пройдет 25 августа на берегу Финского залива в пространстве "Севкабель Порт".

ZeroNights – это ежегодная международная конференция, посвященная практическим аспектам информационной безопасности.

Аудитория: технические специалисты, администраторы, руководители и сотрудники служб ИБ, пентестеры, программисты и все те, кто интересуется прикладными аспектами отрасли.

Программа ZeroNights включает только достойнейшие доклады, представленные признанными экспертами-практиками информационной безопасности, о редких, ранее неизвестных и самых изощренных приемах взлома систем хакерами, об актуальнейших проблемах ИБ и методах противодействия угрозам.

Формат конференции:

Участников ждет насыщенный день с полным погружением в атмосферу технобезумия: эксклюзивные выступления, тематические конкурсы, долгожданная встреча с единомышленниками!

Неизменной останется направленность на достойнейшие доклады.

Пос­лушать док­лады клю­чевых спи­керов и выс­тупле­ния основной прог­раммы мож­но будет в клу­бе «МОР­ЗЕ», где проходят популяр­ные фес­тивали и кон­церты извес­тных во всем мире рок‑музыкан­тов и хип‑хоп исполни­телей.

Ле­то – вре­мя быть на све­жем воз­духе. Поэто­му выс­тупле­ния сек­ций Defensive Track и Web Village, а так­же Hardware Zone будут про­ходить в фор­мате open-air на прос­торной набереж­ной. Кры­тые три­буны обес­печат слу­шате­лям ком­форт в любую погоду.

Вы узнаете о редких, ранее неизвестных и самых изощренных приемах взлома систем хакерами, об актуальнейших проблемах ИБ и методах противодействия угрозам.

ZeroNights приглашает отметить свое десятилетие в неформальной обстановке эпохи цифровой революции.