ZeroNights 2021

Дата проведения:
Место проведения:
Десятая международная конференция ZeroNights пройдет 25 августа на берегу Финского залива в пространстве "Севкабель Порт".
ZeroNights – это ежегодная международная конференция, посвященная практическим аспектам информационной безопасности.
Аудитория: технические специалисты, администраторы, руководители и сотрудники служб ИБ, пентестеры, программисты и все те, кто интересуется прикладными аспектами отрасли.
Программа ZeroNights включает только достойнейшие доклады, представленные признанными экспертами-практиками информационной безопасности, о редких, ранее неизвестных и самых изощренных приемах взлома систем хакерами, об актуальнейших проблемах ИБ и методах противодействия угрозам.
Формат конференции:
Участников ждет насыщенный день с полным погружением в атмосферу технобезумия: эксклюзивные выступления, тематические конкурсы, долгожданная встреча с единомышленниками!
Неизменной останется направленность на достойнейшие доклады.
Послушать доклады ключевых спикеров и выступления основной программы можно будет в клубе «МОРЗЕ», где проходят популярные фестивали и концерты известных во всем мире рок‑музыкантов и хип‑хоп исполнителей.
Лето – время быть на свежем воздухе. Поэтому выступления секций Defensive Track и Web Village, а также Hardware Zone будут проходить в формате open-air на просторной набережной. Крытые трибуны обеспечат слушателям комфорт в любую погоду.
Вы узнаете о редких, ранее неизвестных и самых изощренных приемах взлома систем хакерами, об актуальнейших проблемах ИБ и методах противодействия угрозам.
ZeroNights приглашает отметить свое десятилетие в неформальной обстановке эпохи цифровой революции.
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