Автоматизация тестирования. Причины, цели, инструменты

Дата проведения: 

05.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Вебинар посвящен теме автоматизации процессов тестирования на IT- проектах. Поговорим о том, что является причиной внедрения автоматизации и когда наступает эта необходимость. Затронем тему качества процессов автоматизации и основные отличия точек применения ручного и автоматизированного тестирования. Разберем основные цели применения автоматизации тестирования и какие задачи продуктовая команда и владельцы продукта решают с помощью нее.

Спикер: Алексей Тараненко, QA Automation Engineer

План вебинара:

  1. С чего все начиналось, немного философии про тестирование.
  2. Почему встал вопрос об автоматизации.
  3. Критерии и триггеры, говорящие о том, что пора внедрять автоматизацию на проекте.
  4. Уровни автоматизации. Этапы развития автоматизации на проекте.
  5. Какие виды тестирования можно, а какие нужно автоматизировать.
  6. Как влияет качество автоматизации на покрытие требований тестами.
  7. Какие задачи могут быть решены вследствие внедрения автоматизации тестирования.
  8. Посмотрим пример автоматизированного ручного теста в Citrus Framework.
  9. Подытожим сказанное и показанное.

Целевая аудитория:

 

Данный вебинар будет интересен владельцам продукта, разработчикам ПО, тестировщикам ПО, аналитикам.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

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