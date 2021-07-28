Автоматизация тестирования. Причины, цели, инструменты

Вебинар посвящен теме автоматизации процессов тестирования на IT- проектах. Поговорим о том, что является причиной внедрения автоматизации и когда наступает эта необходимость. Затронем тему качества процессов автоматизации и основные отличия точек применения ручного и автоматизированного тестирования. Разберем основные цели применения автоматизации тестирования и какие задачи продуктовая команда и владельцы продукта решают с помощью нее.

Спикер: Алексей Тараненко, QA Automation Engineer

План вебинара:

С чего все начиналось, немного философии про тестирование. Почему встал вопрос об автоматизации. Критерии и триггеры, говорящие о том, что пора внедрять автоматизацию на проекте. Уровни автоматизации. Этапы развития автоматизации на проекте. Какие виды тестирования можно, а какие нужно автоматизировать. Как влияет качество автоматизации на покрытие требований тестами. Какие задачи могут быть решены вследствие внедрения автоматизации тестирования. Посмотрим пример автоматизированного ручного теста в Citrus Framework. Подытожим сказанное и показанное.

Целевая аудитория:

Данный вебинар будет интересен владельцам продукта, разработчикам ПО, тестировщикам ПО, аналитикам.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.