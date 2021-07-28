Автоматизация тестирования. Причины, цели, инструменты

Дата проведения:
05.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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Вебинар посвящен теме автоматизации процессов тестирования на IT- проектах. Поговорим о том, что является причиной внедрения автоматизации и когда наступает эта необходимость. Затронем тему качества процессов автоматизации и основные отличия точек применения ручного и автоматизированного тестирования. Разберем основные цели применения автоматизации тестирования и какие задачи продуктовая команда и владельцы продукта решают с помощью нее.
Спикер: Алексей Тараненко, QA Automation Engineer
План вебинара:
- С чего все начиналось, немного философии про тестирование.
- Почему встал вопрос об автоматизации.
- Критерии и триггеры, говорящие о том, что пора внедрять автоматизацию на проекте.
- Уровни автоматизации. Этапы развития автоматизации на проекте.
- Какие виды тестирования можно, а какие нужно автоматизировать.
- Как влияет качество автоматизации на покрытие требований тестами.
- Какие задачи могут быть решены вследствие внедрения автоматизации тестирования.
- Посмотрим пример автоматизированного ручного теста в Citrus Framework.
- Подытожим сказанное и показанное.
Целевая аудитория:
Данный вебинар будет интересен владельцам продукта, разработчикам ПО, тестировщикам ПО, аналитикам.
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