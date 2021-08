Каков рецепт успеха и что нужно, чтобы получить работу мечты – архитектора решений Salesforce?

10 августа приглашаем всех, кому интересно узнать ответ на этот вопрос, на митап комьюнити Salesforce United. Тема митапа: On the Way to Success: Salesforce Solution Architect Journey at EPAM.

На дискуссию приглашены гости из Великобритании и Украины – раскроют секреты успеха и поделятся своими историями. Спикеры определят, что должен знать и уметь архитектор решений и, конечно же, поделятся ценными советами, как стать зрелым архитектором решений.

О спикерах:

Vikas Pandey – сертифицированный архитектор приложений Salesforce с более чем 8-летним опытом работы в отрасли. Любит документировать лучшие практики, в которых риски просчитаны на ранних этапах проектов, и всегда в работе старается найти оптимальное решение.

Andriy Lokotosh – опытный эксперт с обширным опытом в области архитектуры решений Salesforce. У Андрея есть не только почти полная коллекция сертификатов Salesfocre (20!), но и практический опыт работы в качестве SA на различных проектах.

Alok Agnihotri – ведущий архитектор Salesforce с более чем 12-летним опытом. Работал в различных отраслях промышленности, от крупных фирм до малых и средних организаций.

O Salesforce:

Salesforce – лидер на рынке CRM. В 2018 году Salesforce был признан лучшим PaaS-решением для бизнеса.

Митап будет на английском языке. Начало митапа в 17:00 (по мск). Регистрация по ссылке: https://epa.ms/salesforce-united-meetup-en-10aug