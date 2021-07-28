12 августа приглашаем на совместный митап EPAM Azure RU Community и Microsoft.

Тема митапа: Подходы к разработке Cloud Native приложений в Azure и их аудит. Поговорим об оптимальных решениях для бизнеса при переходе в Azure и об инструментах, которые смогут вовремя выявить недочеты при проектировании решений.

Спикеры: Мария Ботова, Cloud Solution Architect в Microsoft, и Игорь Сычев, Solution Architect в EPAM.

Начало митапа в 19:00.

Регистрация по ссылке: https://epa.ms/it-events-epam-microsoft-azure-meetup