Дата проведения:
12.08.2021
Место проведения:
Бесплатно
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12 августа приглашаем на совместный митап EPAM Azure RU Community и Microsoft.
Тема митапа: Подходы к разработке Cloud Native приложений в Azure и их аудит. Поговорим об оптимальных решениях для бизнеса при переходе в Azure и об инструментах, которые смогут вовремя выявить недочеты при проектировании решений.
Спикеры: Мария Ботова, Cloud Solution Architect в Microsoft, и Игорь Сычев, Solution Architect в EPAM.
Начало митапа в 19:00.
Регистрация по ссылке: https://epa.ms/it-events-epam-microsoft-azure-meetup
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