Онлайн-дискуссия "IT и устойчивое будущее"

Дата проведения: 

05.08.2021

Место проведения: 

Бесплатно

Экология, экономика и мир в дисбалансе. Смена климата уже не угроза, а факт, выгорание и депрессию называют чумой 21 века, а женщины, как правило, до сих пор зарабатывают меньше мужчин.

И как ответ на этот дисбаланс существует концепт устойчивости (sustainability) - практики, которые помогают привести мир к большему равновесию: экологическому, экономическому, социальному. 

При этом у IT индустрии есть много предложений и решений для этих практик. 

Давайте поговорим, как именно IT помогает и как это касается каждого из нас. 

 

Регистрация 

 

Насколько устойчивость - тренд в IT-индустрии?

• Думает ли об этом кто-то, кроме активистов и sustainability специалистов?

Какие есть прогрессивные IТ-решения для устойчивости?

• Какие есть решения для демократизации (е-гавермент, телемедицина) 
• Какие есть решения для экологии? 
• Какие есть решения для помощи людям, их процветанию (борьба с голодом, эмоциональная устойчивость)

Как реагируют IT-компании и бизнес на современные мировые проблемы

• Политики устойчивости 
• Гендерные квоты 
• Эко-офисы 
• Психологическая поддержка и эксперименты с 4-часовой рабочей неделей

Что делают и могут делать разработчики?

 

Наши гости:

• Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems
• Дмитрий Гаранин - Head of Sustainability Services, EPAM Systems
• Митя Бурий - Автор телеграм-канала "Можно. Делать"
• Катерина Филист - Ex-Sustainability Manager Hypervsn

 

Будем рады видеть вас среди участников.

 

 
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Комментарии

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mike

Давайте поговорим.

А что тут говорить? Китай уже давно и эффективно использовал IT для устойчивого будущего - - ни Гугла, ни Ютъюба, ни Вики, ни блогеров, ни... А теперь ещё и от Виндовс отказываются в пользу Дипина. И ничего - - живут, пашут и жизнью довольны. 

Рубайнет надо делать. :)