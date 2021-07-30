Онлайн-дискуссия "IT и устойчивое будущее"

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Экология, экономика и мир в дисбалансе. Смена климата уже не угроза, а факт, выгорание и депрессию называют чумой 21 века, а женщины, как правило, до сих пор зарабатывают меньше мужчин.
И как ответ на этот дисбаланс существует концепт устойчивости (sustainability) - практики, которые помогают привести мир к большему равновесию: экологическому, экономическому, социальному.
При этом у IT индустрии есть много предложений и решений для этих практик.
Давайте поговорим, как именно IT помогает и как это касается каждого из нас.
Насколько устойчивость - тренд в IT-индустрии?
• Думает ли об этом кто-то, кроме активистов и sustainability специалистов?
Какие есть прогрессивные IТ-решения для устойчивости?
• Какие есть решения для демократизации (е-гавермент, телемедицина)
• Какие есть решения для экологии?
• Какие есть решения для помощи людям, их процветанию (борьба с голодом, эмоциональная устойчивость)
Как реагируют IT-компании и бизнес на современные мировые проблемы
• Политики устойчивости
• Гендерные квоты
• Эко-офисы
• Психологическая поддержка и эксперименты с 4-часовой рабочей неделей
Что делают и могут делать разработчики?
Наши гости:
• Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems
• Дмитрий Гаранин - Head of Sustainability Services, EPAM Systems
• Митя Бурий - Автор телеграм-канала "Можно. Делать"
• Катерина Филист - Ex-Sustainability Manager Hypervsn
Будем рады видеть вас среди участников.
Комментарии
А что тут говорить? Китай уже давно и эффективно использовал IT для устойчивого будущего - - ни Гугла, ни Ютъюба, ни Вики, ни блогеров, ни... А теперь ещё и от Виндовс отказываются в пользу Дипина. И ничего - - живут, пашут и жизнью довольны.
Рубайнет надо делать. :)