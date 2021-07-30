Онлайн-дискуссия "IT и устойчивое будущее"

Экология, экономика и мир в дисбалансе. Смена климата уже не угроза, а факт, выгорание и депрессию называют чумой 21 века, а женщины, как правило, до сих пор зарабатывают меньше мужчин.

И как ответ на этот дисбаланс существует концепт устойчивости (sustainability) - практики, которые помогают привести мир к большему равновесию: экологическому, экономическому, социальному.

При этом у IT индустрии есть много предложений и решений для этих практик.

Давайте поговорим, как именно IT помогает и как это касается каждого из нас.

Регистрация

Насколько устойчивость - тренд в IT-индустрии?

• Думает ли об этом кто-то, кроме активистов и sustainability специалистов?

Какие есть прогрессивные IТ-решения для устойчивости?

• Какие есть решения для демократизации (е-гавермент, телемедицина)

• Какие есть решения для экологии?

• Какие есть решения для помощи людям, их процветанию (борьба с голодом, эмоциональная устойчивость)

Как реагируют IT-компании и бизнес на современные мировые проблемы

• Политики устойчивости

• Гендерные квоты

• Эко-офисы

• Психологическая поддержка и эксперименты с 4-часовой рабочей неделей

Что делают и могут делать разработчики?

Наши гости:

• Владимир Мигуро - Senior Solution Architect, EPAM Systems

• Дмитрий Гаранин - Head of Sustainability Services, EPAM Systems

• Митя Бурий - Автор телеграм-канала "Можно. Делать"

• Катерина Филист - Ex-Sustainability Manager Hypervsn

Будем рады видеть вас среди участников.